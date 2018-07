Un inmueble del barrio de Buenavista amenaza con derrumbarse

Amenaza derrumbe, y no es el único que presenta un pésimo estado en esta zona de la capital tinerfeña. Es en el barrio de Buenavista, conocido popularmente como el barrio de los papitos, encajonado entre los puentes de Zurita y Javier de Loño y los barrios del Perú y Salud Bajo.

Aunque el inmueble en cuestión, ubicado en el Pasaje Primero de Álvarez, está abandonado desde hace tiempo y las autoridades conocen sobradamente su mal estado, la aparición de unas inquietantes grietas en el mismo en la mañana de ayer forzaron una actuación de urgencia por parte de los especialistas municipales de Urbanismo.

Sin embargo, el apaño de emergencia no es suficiente, y por la tarde ya se activó a la Policía Local santacrucera y al Servicio de Grúas para proceder a la retirada de los vehículos aparcados en las proximidades del inmueble y el vallado del lugar. El pronóstico no deja mucho lugar a las dudas: este inmueble amenaza derrumbe. No es el único de la zona, pero sí el más preocupante.