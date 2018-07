Una señora mantiene desatendido a un centenar de perros en San Isidro

Una señora, de mediana edad, que vive sola, en unas instalaciones insalubres cerca de San Isidro, por debajo de la autopista del Sur, mantiene en ese lugar un centenar de perros malatendidos, según denuncia Brigada Animalista.

Esas instalaciones, que pudieran ser ilegales según la propia asociación animalista, comenzaron albergando a una veintena de canes pero, al no ser castrados ni recibir cuidado alguno de veterinarios, pronto ha superado el centenar de ejemplares, pese a que algunos se han escapado del recinto y han sido atropellados al cruzar la autopista cercana.

El pasado 4 de julio, Brigada Animalista presentó las quejas en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, aunque todavía no han recibido una repuesta, ni tampoco del requerimiento hecho a la Policía Local para que se personara en el lugar.

La contestación que se dio desde el Consistorio fue que se enviara un correo electrónico, pero tampoco han recibido repuesta, primero porque se envió a la Concejalía de Medio Ambiente, cuando tenía que haber sido remitido a Sanidad, contestaron desde la Administración local, al tratarse de un asunto de salud pública, tal y como se recoge en una ordenanza municipal que habla a las claras que las actuales condiciones de habitabilidad para los animales incumplen la norma de manera más que evidente.

Brigada Animalista critica la inacción del Ayuntamiento y aunque comprenden que la señora igual no tiene posibilidades de atender de mejor manera a los perros, no entienden cómo las autoridades no actúan ante una ilegalidad flagrante.

Andreina Pulido, presidenta de Brigada Animalista, se muestra indignada ante la falta de respuesta porque todavía no le han señalado la fecha para la cita que pidió en el Ayuntamiento, y lo lamenta porque “hay más de cien perros, muchos de ellos cachorros, varias perras a punto de parir, hay sarna… Esto es bastante urgente”, comenta en uno de los e-mail enviados antes de remitir un escrito formal explicando las pésimas condiciones en que viven los perros y la señora que teóricamente los debe cuidar.

Brigada Animalista es una asociación de rescate animal creada por voluntarios, que se dedica a rescatar, recuperar y buscar adopciones a los animales abandonados, maltratados o en situación de riesgo. Cuentan con un pequeño refugio y también trabaja con casas de acogida donde tutelan perros, gatos y roedores. Brigada Animalista se financia a través de donaciones, mercadillos y eventos, y no reciben ningún tipo de ayuda gubernamental.

< ► > Perros en San Isidro. / DA

La ordenanza municipal no permite más de cinco perros

La ordenanza reguladora para la protección y tenencia de animales de compañía de Granadilla de Abona recoge en uno de sus articulados que no se pueden tener más de cinco perros en un domicilio, a no ser que se trata de una protectora o refugio de animales,

que no es el caso que nos ocupa, según Brigada Animalista.