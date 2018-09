Ángel Torres proyecta un Gobierno canario “de izquierdas, progresista y social”

El proceso de primarias del PSOE de Canarias para las elecciones locales y autonómicas de 2019 pasa página e inaugura otro capítulo, ya con algunas de las escasas incógnitas despejadas. El secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, será proclamado candidato a la jefatura del Ejecutivo regional al ser el único que se ha presentado. Ayer, durante el registro en la sede de Las Palmas de Gran Canaria, Torres proyectó “un Gobierno de izquierdas, progresista y social”. Tan confiado está que pronosticó que los comicios depararán “un giro social” en las instituciones. Con ello, recalcó, “se logrará una sociedad más justa, solidaria y sostenible”. En el acto lo acompañaban los aspirantes al Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, y a un nuevo mandato como alcalde de la capital, Augusto Hidalgo. “Los ciudadanos quieren un cambio social en las políticas de Canarias”, apuntó, “en consonancia” con los proyectos impulsados por Pedro Sánchez “a favor de la igualdad, la defensa de las pensiones, la sanidad universal”. Los ciudadanos demandan también, a su entender, “una sociedad mucho más justa, solidaria y sostenible”, lo que conlleva un aumento de los impuestos a las rentas más altas.

Torres invitó a los canarios que se sumen al proyecto de cambio que lideran los socialistas para que Canarias deje de estar a la cola en muchos aspectos. En cuanto a cómo puede afectar a las candidaturas la nueva lista regional incluida en el nuevo Estatuto de Autonomía, Torres respondió que la reforma electoral “es un mandato” que apoyan la sociedad y la mayoría de las fuerzas políticas. Pidió a Coalición Canaria que “abandone criterios partidarios y partidistas” y se sume a ella.

Sobre un hipotético pacto de gobierno con Coalición Canaria, Torres insistió en que el PSOE defiende “políticas progresistas” y demanda a sus socios que las apoyen de manera decidida. En Tenerife, el secretario general insular, Pedro Martín, optará a la presidencia del Cabildo como único candidato. El alcalde de Guía de Isora intentará, asimismo, la reelección como regidor municipal, en la que sería su sexta mayoría absoluta.

MUNICIPIOS DE MÁS 20.000 HABITANTES

En los municipios de más de 20.000 habitantes, los únicos llamados a elegir cabezas de cartel en este proceso de primarias, no hay grandes novedades. Aquellos municipios en los que el PSOE ya cuenta con la alcaldía, como Adeje, Arona, Guía de Isora y Candelaria, serán José Miguel Rodríguez Fraga, José Julián Mena, Pedro Martín y Mari Brito, respectivamente, los que pelearán por la reelección. En aquellos otros de más de 20.000 habitantes en los que el PSOE no cuenta con la alcaldía el proceso de primarias queda abierto en dos municipios. En Santa Cruz de Tenerife, la diputada y ex vicepresidente del Gobierno de Canarias Patricia Hernández será la candidata a la alcaldía. En San Cristóbal de La Laguna sí habrá primarias. Luis Yeray Gutiérrez, actual secretario general de la agrupación local, y Mónica Martín, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, se disputarán la candidatura en una votación que se celebrará el 20 de octubre.

En la zona norte de la isla abundan los proyectos contrastados. Tacoronte, Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos repiten candidatos. Marco González volverá a procurar la alcaldía portuense con la intención de ganar de nuevo las elecciones; en esta ocasión, por mayoría absoluta. Tanto Carlos Medina, en Tacoronte, como Manuel González, en La Orotava, y Miguel Agustín García, en Los Realejos, esperan consolidar la mejora de resultados que experimentaron en 2015 y ser la lista más votada en sus territorios. En el Sur, la concejal en la corporación de Granadilla de Abona Jennifer Miranda perseguirá la recuperación de la alcaldía. El PSOE fue la fuerza más votada en este municipio en el año 2015 y mantuvo la alcaldía hasta 2016, tras una moción de censura entre PP, CC y Ciudadanos. Habrá primarias en la cuna del drago milenario. El concejal de Cultura y Juventud Javier Sierra ha registrado su candidatura junto al secretario general del PSOE de Icod de los Vinos, Juan Miguel Martín Zarza. Se resolverá el 20 de octubre, igualmente.

Allí donde sea necesario, la recogida de avales se extenderá entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre. La proclamación definitiva de las candidaturas se hará entre el 6 y el 9. La campaña de información comenzará el 10 de octubre y concluirá el 19. En la primera vuelta resultará proclamado provisionalmente cabeza de lista quien obtenga más del 50% de los sufragios válidos. Se ha solicitado ampliación de plazo para presentar candidaturas a la presidencia al Cabildo de La Gomera y a las alcaldías de Los Llanos de Aridane y Teguise, además de Arrecife, que se considera una excepción y tiene otro plazo aprobado por el PSOE.