Así cantó Amaia de OT en el concierto de U2 en Madrid

La ganadora de OT 2017, Amaia Romero, ha sido protagonista del segundo concierto en Madrid de la popular banda irlandesa U2. La cantante estuvo presente en el recital en la capital española y sumó su voz a un vídeo para la canción ‘Women of the World’. Al finalizar del tema, los miembros de la banda agradecieron su trabajo con un: “Thank you, Amaia Romero”. Las redes sociales no salen de su asombro ante este encuentro.