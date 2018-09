CC también rechaza ubicar el Cabildo en la zona del césped

El PSOE se queda solo en la defensa de la creación del nuevo edificio del Cabildo en la zona conocida como el césped, contigua al actual edificio insular. Coalición Canaria, que gobierna con los socialistas en Santa Cruz de La Palma, entiende que la mejor ubicación tampoco es este espacio, tal y como recoge el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, que ha levando una considerable controversia política y social en los últimos días, con recogida de firmas incluida.

“A mí no me gusta que rompamos un espacio de mayor aprovechamiento público para poner una instalación que se puede ubicar a 500 metros en un sitio que podamos desarrollar urbanísticamente”, declaró Antonio Acosta, secretario general de CC en la capital palmera a DIARIO DE AVISOS, quien subrayó que “habría que hacer un planteamiento de una gran instalación administrativa como el Cabildo, en otro sitio que no sea el césped”. Una alternativa que también ha defendido el Partido Popular.

Acosta recordó que esta propuesta se remonta a veinte años atrás y recalcó que las tres principales fuerzas políticas no solo votaron a favor en el Cabildo de este planteamiento, sino que además han tenido responsabilidad sobre este documento de planeamiento en el Ayuntamiento. En concreto, se refirió a que el actual portavoz del PP, Juan José Cabrera, estuvo al frente del área de Urbanismo durante los cuatro años del pasado mandato.

En cualquier caso, el dirigente nacionalista señaló que una decisión de este calado tiene que ser objeto del consenso entre las distintos partidos y abogó porque se haga una replanteamiento de una ciudad administrativa de cara al futuro hacia en las afueras de la ciudad, señalando la zona donde irá la estación de guaguas como un posible emplazamiento.

“Entendemos que el desarrollo de Santa Cruz de La Palma puede pasar por hacer una ciudad administrativa, más hacia las afueras”, por lo que defiende que el debate no solo tiene que ver con dónde se debe situar el nuevo edificio del Cabildo insular, sino otra serie de administraciones, como los juzgados, que también precisan de nuevas instalaciones.