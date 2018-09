La crisis sin salida

Cuando en años tan inquietantes como 2008 y los siguientes llamábamos desde la Redacción a los mejores economistas de estos lares para indagar por ese monstruo llamado crisis y sus consecuencias, pronto nos hicieron ver que una de las preguntas más repetidas que hacíamos los periodistas sobre este tema era irreal por concepto. En una ignorancia no exenta de cierta inocencia, cuestionábamos a expertos como José Luis Rivero o José Ángel Rodríguez sobre cuándo se iba a salir de la crisis. Craso error, respondían. Porque de las crisis no se sale, decían, sino que se evoluciona hacia otra situación, pero en ningún caso habría una vuelta a aquellos tiempos. Nada sería igual a los años anteriores, en que todo parecía ir viento en popa. Qué razón tenían Rivero y Rodríguez, entre otros. Ahora que se cumplen diez años de la caída de Lehman Brothers, esehito de la crisis, ya sabemos de sobra que no hemos salido de la crisis, sino que la crisis nos ha hecho, a la inmensa mayoría, mucho más pobres. Mientras el coste de la vida sesube, hace mucho que los trabajadores que lograron conservar un empleo más o menos digno no ven actualizados sus salarios y sufren, invariablemente, el encarecimiento de los servicios básicos. No salimos de aquella crisis, tan larga y tan cruel, pero ya asoma otra en el horizonte. De la que tampoco saldremos, claro.