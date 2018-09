La nulidad del Plan General de Santa Cruz, un duro varapalo para la capital

Tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo (TS) de la nulidad del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife de 2013, la oposición política en el Ayuntamiento y los empresarios del sector de la construcción temen la inseguridad jurídica que se abre a partir de ahora y sus consecuencias sobre la inversión en la capital.

El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, destacó que “lo que no se puede permitir es que exista la voluntad de inversiones y no tengamos el instrumento urbanístico adecuado que las asuma”. Por ello, pide “que el Ayuntamiento tenga la valentía y la humildad para buscar el consenso, porque, si no es así, puede haber una hecatombe, un retroceso económico”.

Sin duda, a falta de un último cartucho del Ayuntamiento ante el TSJC, es un duro varapalo para la capital, pues su futuro está en juego.