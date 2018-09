Pedro Martín y Patricia Hernández: el PSOE al que teme CC

Se llaman Pedro Martín y Patricia Hernández. El primero es el actual presidente del PSOE tinerfeño, mientras que la segunda fue la más votada de todo el Archipiélago en las últimas elecciones autonómicas. Hoy, día en que se arranca el proceso de las primarias socialistas donde se decidirán sus candidatos con vistas a las urnas del próximo mayo, Pedro Martín y Patricia Hernández son el rostro del PSOE al que más temen sus principales adversarios en esta provincia: Coalición Canaria (CC).

Martín, al Cabildo

El también alcalde de Guía de Isora ha devuelto la paz al partido, donde se le considera la gran baza para que, 32 años después de la salida de Pepe Segura, el presidente del Cabildo sea de nuevo un socialista. Como Martín quiere seguir en su Ayuntamiento, desde el partido se le ha aclarado (como en el caso de Patricia Hernández), que la Federal no pondrá ningún obstáculo para que haga doblete en las dos urnas. El tirón electoral de Pedro Martín en el Sur y la histórica implantación municipal del PSOE en Tenerife se detectan hasta en las encuestas de Coalición, donde saben que es el rival que puede batir a Carlos Alonso, a quien le pesan lastres tales como el colapso de las carreteras tinerfeñas o la inagotable sucesión de escándalos en las empresas del Cabildo.

Hernández repite

Como en el caso del alcalde isorano, es en el PSOE donde no se albergan dudas de que, con Patricia Hernández, cuentan con una candidata llamada a darle grandes alegrías, tanto en el Parlamento como, ojo, a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, plaza en la que, como ocurre en el Cabildo, es la candidata a la que temen en Coalición Canaria. Tampoco habrá pegas desde Ferraz (calle madrileña donde se ubica la sede estatal del PSOE) para que haga doblete al frente de la lista socialista a la capital tinerfeña y a la Cámara regional por esta provincia, si bien la entrada en vigor de la reforma electoral podría enviarla a una lista regional junto al secretario general del PSC-PSOE, Ángel Víctor Torres.

Torres, sin rival

Respecto al grancanario, tal y como adelantó en su día DIARIO DE AVISOS, no tendrá rival (al menos de su entidad política) para ser el candidato del PSOE a la Presidencia regional. Sus dos adversarios en las primarias a la secretaría regional, Juan Fernando López Aguilar y la citada Patricia Hernández, no tienen entre sus planes repetir la experiencia, como incluso reconoció públicamente el que fuera ministro de Justicia en el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

La Laguna arde

Son todo rumores en el socialismo lagunero, la plaza donde sí habrá contienda en estas primarias del PSOE canario. Por el momento, ya hay dos aspirantes: el secretario local, Luis Yeray Gutiérrez, y la primera teniente de alcalde y expresidenta de la gestora, Mónica Martín.

Aunque hay quien sospecha que en realidad son dos candidatos afines que unirán fuerzas a la hora de la verdad, otras voces autorizadas del partido resaltan que el enfrentamiento es real, producto del ascenso orgánico de Gutiérrez a un cargo al que Mónica Martín aspiraba.

Si ello es así, el desafecto de Martín con el auténtico hombre fuerte de la agrupación, Pedro Ramos, podría traducirse en un impulso para la tercera vía, ese gallo tapado que sigue sin confirmar su candidatura.

Ayer mismo, y durante un viaje relámpago a la capital de España, los urdidores de esa tercera vía recababan apoyos en la Federal para dar la sorpresa en la histórica asociación del PSOE lagunero, que, por otra parte, no atraviesa sus mejores momentos tras la profunda crisis originada en la división interna que suscitó el apoyo incondicional de las dos concejalas que le quedan, María José Castañeda y la citada Mónica Martín.

Sin sorpresas

Entre los demás ayuntamientos en los que los estatutos del PSOE permiten celebrar primarias, que son los de 20.000 habitantes o más, no se esperan grandes sorpresas. No las habrá en el Sur, con José Miguel Fraga y José Julián Mena, repitiendo en Adeje y Arona, respectivamente. En La Palma, Anselmo Pastana ya confirmó su candidatura a la reelección al frente del Cabildo de La Palma en una entrevista publicada en DIARIO DE AVISOS el pasado lunes, que supuso el pistoletazo de salida para su campaña. En cuanto al alcalde de la capital palmera, Sergio Matos, ya anunció su renuncia, pero en el partido aún no pierden la esperanza de que cambie de opinión.

El proceso

Respecto a cómo se sustancia este proceso de primarias en el PSC-PSOE, insistir en que solo tienen cabida con vistas al Parlamento de Canarias, a los cabildos insulares y a los ayuntamientos con 20.000 habitantes o más.

Los que quieran concurrir a este proceso ya saben que, a partir de hoy, pueden presentar su precandidatura, un plazo que expira al mediodía de pasado mañana, viernes. Si se cumple con los requisitos exigidos, será entonces cuando empiece a correr el plazo para reunir los avales necesarios, que son del 5% en el caso de las candidaturas insulares, del 3% si se pretende ser alcalde y del 2% si se opta a la Presidencia del Gobierno regional.

Finalmente, en los casos donde haya más de un candidato, las primarias serán el próximo 20 de octubre.