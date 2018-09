Pestana está convencido de que el PSOE será alternativa de gobierno en Los Llanos

El socialismo palmero vivió ayer una jornada agridulce. La alegría del encuentro en la Fiesta de La Rosa, con la presencia de la ministra de Sanidad, se entremezcló con el dolor por la pérdida de uno de sus referentes del norte de la Isla, el exalcalde de Garafía, Abilio Reyes Medina. La celebración, que se dedicó a su memoria, se aplazó más de una hora por el funeral al que asistió la dirección del PSOE y numerosos militantes.

El secretario general del PSOE en La Palma, Anselmo Pestana, reconoció que barajaron incluso la suspensión de esta celebración, pero finalmente decidieron seguir adelante “en nombre de Abilio Reyes”. “Una persona muy destacada en el partido, que estoy convencido que querría que la celebráramos y la dedicáramos a su memoria”.

Pestana valoró que el exalcalde de Garafía, que falleció la madrugada del viernes, a los 62 años de edad, víctima del cáncer contra el que venía luchando desde hace bastante tiempo, fue “una persona muy entregada al desarrollo del mundo rural, con un compromiso con la zonas más desfavorecidas de la isla de La Palma”.

En clave de política electoral, no ha pasado desapercibido que Los Llanos de Aridane, el único municipio de La Palma con más de 20.000 habitantes, es uno de los pocos de Canarias donde el PSOE no ha definido aún una candidatura de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2019, por lo que ha solicitado una prórroga. En esta misma situación, solo se encuentran el Cabildo de La Gomera, Puerto del Rosario, La Oliva y Teguise. Anselmo Pestana aseguró que esta circunstancia no significa que exista algún problema en el comité local que dirige la consejera insular de Turismo, Alicia Vanoostende, que suena como uno de los posibles nombres para ser candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Recordó que la actual directiva local nació de una gestora. “Va a haber una magnífica lista en Los Llanos y una apuesta muy importante del PSOE en las próximas elecciones”, señaló Pestana, quien destacó la necesidad que tiene el partido que dirige de presentar “una lista potente, capaz de ganar adeptos en este municipio en el que sabemos que partimos de una base bastante débil”.

El líder de los socialistas palmeros defiende que en estas elecciones se va a producir en Los Llanos de Aridane un fenómeno similar al que vivió el PSOE en Santa Cruz de La Palma, que pasó de tener una mínima representación a ser “una alterativa de gobierno”.