Sánchez no se va

Recuerdo que una vez, en la bendita Transición, Alfonso Guerra, que tenía mucha gracia, llamó a Adolfo Suárez “tahúr del Mississippi”. Me gustaría saber cómo Alfonso Guerra, un tipo al que yo admiro, llamaría ahora a Pedro Sánchez. El periódico El País, que no es sospechoso de no apoyar siempre a los gobiernos socialistas, ha dedicado, dos días seguidos, duros calificativos a Sánchez. Primero fue triturado, en un artículo de Juan Luis Cebrián. Y -lo pueden leer en la red- ahora este diario descubre que Sánchez y su co-autor fusilaron -en su libro post-tesis- la conferencia de un diplomático, el señor Cacho, hoy embajador de España en Australia. Sin citarlo y sin su permiso. La tesis de Sánchez tiene más porcentaje de fusilamiento que la del ministro alemán que dimitió. Pero el presidente español no se irá. ¿Con qué moral volverá un día a la universidad? Si la Universidad española ha sido siempre muy celosa con la labor de sus doctorandos, aquí se derrumba esa leyenda. Sánchez sigue ahí, agarrado a su despacho de La Moncloa, oficina pública que desmiente una y otra vez a los periódicos. Pero ya ha entrado en danza El País, ojo, que ha denunciado la copia de Sánchez y su socio, un presunto delito que es perseguible de oficio, según el Código Penal. Y cuando una cosa entra en el juzgado, y por esa vía penal, la cosa se pone fea.