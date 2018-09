Según Soria, CC practica el ‘juego de la silla’, Sánchez vive un ‘happy hour’ permanente y su Gobierno es la “banda del Titanic”

Fue un acontecimiento político, aunque el protagonista lleva alejado de la política desde abril de 2016, en que se retiró. Ayer, JOSÉ MANUEL SORIA irrumpía pletórico en el Hotel Mencey bajo una expectación inusitada. El FORO PREMIUM DEL ATLÁNTICO de la Fundación DIARIO DE AVISOS, un formato que el propio exministro inauguró hace casi tres años, lo recibía con honores de rentrée.

SORIA se esforzó en asegurar que no piensa volver a la política, pero, en su regreso a la primera línea para romper un silencio de dos años, no pudo reprimir el viejo hábito dormido de cuando era líder del PP canario y uno de los sucesores virtuales de RAJOY. “Se hablaba de mí, es cierto, pero me fui y no pienso volver”, dijo. Sin embargo, ya con la adrenalina del recibimento y la puesta en escena, matizó al final: “Decir nunca quizá es muy fuerte, digamos que por ahora, no.”

El íntimo amigo de PABLO CASADO se despachó a gusto. Narró la evolución de España y el mundo en los últimos años y auguró para Canarias que “el juego de la silla que practica CC desde hace 25 años con el PP y el PSOE va a variar”. Admitió la hipótesis de un gobierno de izquierdas en Canarias tras las elecciones de mayo o una fórmula moderada con PP, CC y Cs. Puso el dedo en la diana afirmando que su partido solo tiene un novio, CC, “guste o no guste”. Dijo también que el Gobierno de Sánchez vive un “happy hour permanente” y que se parece a “la banda del Titanic, que seguía tocando hasta que el barco se hundió”.