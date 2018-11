Carlos Alonso (CC): “No soy un político al que le guste generar malestar, como Rufián”

El presidente del Cabildo de Tenerife y candidato de Coalición Canaria (CC) a la reelección, Carlos Alonso, sostuvo ayer que no es “un político al que le guste generar malestar”, y puso como ejemplo de ello al diputado de ERC Gabriel Rufián, del que recordó la “representación teatral vivida la semana pasada en un sitio que no era un teatro”, en referencia al incidente que sostuvo recientemente el catalán con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y por el que finalmente terminó expulsado del Congreso.

Alonso hizo estas manifestaciones durante el acto de presentación de la campaña con la que quiere dar cuenta de la labor realizada durante estos cuatro años y explicar el camino recorrido para luego definir, “entre todos y todas”, un nuevo programa electoral que marque las líneas de trabajo del Cabildo de cara al próximo mandato. Carlos Alonso quiso recordar que la idea central de su programa electoral hace cuatro años era hacer que las cosas sucedan, un programa basado en un concepto de participación y concebido a partir de un amplio proceso de escucha bajo la plataforma entretod@stenerife, “algo que hemos conseguido durante estos cuatro años”, afirmó.

Esta vez, Carlos Alonso pretende iniciar un camino durante los próximos meses que quiere hacer “de manera conjunta y colectiva” con las personas que viven en la Isla, pues, citando un refrán africano, “si quieres llegar más rápido, vete solo, pero si quieres llegar más lejos, vete acompañado”.

Así, el objetivo de esta nueva campaña es hacer un balance de lo que ha hecho el Cabildo en este mandato por parte de todas las personas que participaron en el proceso de redacción colectiva de su programa electoral anterior. Para ello, Alonso se reunirá nuevamente con distintos colectivos para que hagan balance de lo que ha sido el Cabildo en estos cuatro años en todos aquellos ámbitos en los que ha desplegado actividades hasta febrero.

De los proyectos que ha desarrollado en este mandato, el presidente del Cabildo resaltó la estrategia Tenerife 2030, que, de resultar reelegido, seguirá reforzando durante los próximos cuatro años con propuestas nuevas que quiere contrastar con la ciudadanía de la Isla.

Menos preciso fue al ser cuestionado por las personas que le acompañarán en la lista electoral de CC al Cabildo, pues indicó que aún es “muy pronto” para saberlo. Sin embargo, resaltó que el equipo de CC en el Cabildo tinerfeño es “muy bueno” y los cambios que habrá serán por circunstancias personales o porque irán en listas a otras administraciones públicas, como es el caso del consejero Antonio García Marichal, que encabezará la candidatura nacionalista a la Alcaldía de Arona.

A Alonso también se le preguntó sobre si el próximo mandato será el último: “Siempre he dicho que no soy un político profesional. Tengo mi vida y mi etapa en el Cabildo tiene fecha de caducidad y es muy probable que el próximo sea mi último mandato”. De no lograr la reelección, quiso dejar claro que él estará donde los electores digan, ya sea en el Gobierno o en la oposición. “No hago o digo cosas en función de si eso tiene un coste político o no. No me importa perder las elecciones, pero si no las gano, estaré donde los electores me digan. Mi perspectiva no tiene que ver con ganar elecciones, sino con construir un futuro para Tenerife”, afirmó.

Alonso viene de cogobernar con el PSOE y no oculta que asiste “con sorpresa” a que él está “defendiendo” la gestión de los socialistas en el Cabildo “incluso más” que Pedro Martín, cabeza de lista del PSOE a la Corporación insular, “que parece que está continuamente haciendo enmiendas, incluso a la totalidad, a la gestión de sus compañeros”.

De cara a renovar el pacto, aclaró que está en manos del PSOE, al que ahora ve “más de la mano” de Podemos, siendo “muletilla de la radicalidad”, lo que podría dificultar llegar a un nuevo acuerdo.

Mejor relación con Pablo Rodríguez que con Ornella Chacón

Carlos Alonso reconoció que en la primera parte del mandato había un diálogo entre el Cabildo y la Consejería, cuando estaba capitaneada por la socialista Ornella Chacón, en el que no lograban entenderse, pero a partir de la entrada de Pablo Rodríguez (CC) hubo un “cambio total” y trabajo de coordinación “político y técnico”.