Así fue el trágico momento en el que un helicóptero choca contra la tirolina más larga del mundo

Los cuatro tripulantes de un helicóptero han muerto tras estrellarse el aparato en la montaña de Yebel Yais, en el centro de Emiratos Árabes Unidos, tras impactar con una tirolina, según han informado las autoridades.

“El accidente ocurrió a las 17.50 de este sábado cuando la tripulación del helicóptero se disponía a evacuar a un hombre herido de Yebel Yais. El helicóptero se estrelló antes de alcanzar al herido”, ha explicado un alto cargo citado por el portal de noticias gulfnews.com.

El aparato había chocado con una tirolina, según esta fuente. La Policía ha confirmado cuatro víctimas mortales: tres tripulantes emiratíes del aparato y un ciudadano extranjero.

El Vuelo de Yebel Yais es la tirolina más larga del mundo, ya que cuenta con 2,8 kilómetros de longitud. El comienzo se encuentra a 1.680 metros sobre el nivel del mar, en la cima del monte Yebel Yais, la mayor elevación de Emiratos.

El gobernante del emirato de Ras al Jaima, donde se encuentra la montaña, el jeque Saud bin Saqr al Qasimi, ha ordenado de inmediato una investigación sobre el siniestro del aparato, perteneciente al Centro Nacional de Búsqueda y Rescate. La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos ha identificado el aparato siniestrado como un Augusta 139.

