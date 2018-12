Debate ‘de altura’ en el Cabildo de Gran Canaria: “A usted le suda la calva”, “y a usted, el bigote”

Menuda se montó en el último pleno del Cabildo de Gran Canaria. La consejera del PP Aurora del Rosario soltó en su intervención dirigida al presidente, Antonio Morales (NC): “El lenguaje no verbal es tan explícito que le suda la calva, le pican los ojos…”. Y este, ni corto ni perezoso, le espetó: “A mí no me suda la calva, me brilla, me la trato bien, pero a usted le suda el bigote, debe ser que está nerviosa”. A partir de ahí, la guerra, cómo no, se ha montado en el campo de batalla de las redes sociales.