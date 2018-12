“Desgraciadamente yo he sido un autodidacta en las Artes Marciales Mixtas”

La historia de las artes marciales mixtas en España se escribe con doble uve. Enrique Wasabi Marín es parte principal de ella porque este profesor de Sanlúcar La Mayor fue el primer español en luchar en la versión moderna de la UFC y porque su contribución a las MMA es tan ilimitada que no ha terminado. Lloró a mares camino del hospital cuando le dieron perdedor de forma injusta ante Sage Northcutt, el niño bonito de Dana White, que ahora es uno de sus mejores amigos. Ya no sueña con la palanca de brazo que le pudo dar el triunfo ante Super Sage y ha rechazado la venta de las guantillas que utilizó aquel día, por las que le ofrecieron hasta 2.000 dólares, “porque no tienen precio”, ni siquiera cuando recuerda los tres días que estuvo después sin orinar. Wasabi pasó hace unos días por Tenerife para ejercer su magisterio.

-¿Cómo vive usted este auge que está teniendo la mma en España, uno de los deportes que mayor crecimiento y seguimiento han experimentado en los últimos años?

“De alguna manera me siento un poco el causante, aunque no el detonante. Antes no había nadie en The Ultimate Fighter ni en UFC y al final todo esto es marketing y hasta que no se ha llegado hasta UFC no ha habido tanto ruido, por eso digo que he sido el detonante aunque no el causante. Ya antes que yo había muchos luchadores en nuestro país que marcaban tendencia y marcaban diferencias”.

– ¿Qué cuota de importancia tienen en esta expansión las figuras o iconos que han ido saliendo, gente como usted, Juan Espino, Abner Lloveras, Enoc Solves, etc. con los que ya se puede identificar personalmente a las artes marciales mixtas?

“El tener referentes y personas en quién fijarse ayuda a crecer. Tomarlas como patrón de comportamiento y sacrificio, tenerlas de ejemplo, ayudan a las nuevas generaciones. Pensar en luchadores antiguos, gente de la vieja escuela como Juanma Suárez, Abner, Enoc, es pensar en referentes porque han sido y son luchadores internacionales y han peleado con gente buena”.

– UFC es la gran referencia mundial, el lugar al que todos los atletas de las mma quieren llegar y donde lo más difícil no es llegar sino mantenerse, pero ¿no cree que se debería dar más visibilidad e importancia a las organizaciones nacionales y europeas, a las japonesas que abrieron el camino también con el legendario Pride y que mantienen la tradición con Rizin y One e incluso a Bellator que aspira a convertirse en la competencia serie de UFC a nivel mundial?

“Cualquier referencia que se haga de otra organización es buena. UFC es la que mayor tirón tiene porque es la que mejor marketing y merchandising y difusión tiene, la que más invierte. Por eso es la que más llega a la gente que ni siquiera son aficionados, pero evidentemente una cosa es ese mundo y otra son los luchadores de dentro. UFC tiene a la mayor parte de los mejores, pero otras organizadores tienen también grandísimos luchadores, aunque en menor cantidad”.

-Usted fue el primer español en participar en The Ultimate Fighter, en su caso fue la edición de Latinoamérica, que no tuvo la repercusión que todos hubieran deseado al no tener en ese tiempo el apoyo de la televisión a nivel nacional ¿Ha vuelto a revivir su bonita experiencia personal en The Ultimate Fighter siguiendo de cerca lo que ha podido vivir España en estos meses con la presencia de Juan Espino en el reality norteamericano?

“Se vive dejando fluir las cosas. Yo, al ser el primero, tampoco tenía a quién preguntarle y no sabía a lo que tenía que atenerme, pero me fue bien. Fue bonito, muy duro, pero bonito. Lo vives de manera diferente, con más intensidad, te haces más duro y tienes mayor capacidad de sufrimiento porque no te queda otra. Es una experiencia muy bonita”.

– ¿Cómo es el reality por dentro? Por fuera parece muy glamuroso, pero por debe tener mil entresijos y usted hasta lo tuvo algo más fácil conviviendo con gente de habla hispana, pero a Espino se la complicó con el idioma.

“La convivencia en la casa se ve muy poco porque los capítulos son cortos, de 45 minutos más o menos y en ese tiempo ponen los momentos más atractivos. Luego son 24 horas al día allí durante un par de meses y se hacen muchos lazos de amistad. Hay disputas, piques, situaciones tensas, cosas que se viven muy intensamente, pero en los capítulos sólo se ve un diez por ciento de lo que hay dentro”.

– ¿Cómo sobrevive mentalmente un atleta como usted con tantas horas de dedicación física y mental a la decepción de saber que UFC le rescinde el contrato de un día para otro?

“Pues es como cada uno lo quiera afrontar. Yo me lo tomo como parte de la vida, cosas que pasan, decisiones que toman otros por tí en las que tú no puedes opinar. Igual que cuando te echan de un trabajo. Me gustaría haberme quedado, está claro, pero no pudo ser y yo lo vivo con normalidad, eso va con cada uno”.

– Usted que tiene bastante experiencia docente por su profesión y sus estudios y que ha armado una academia en su Sevilla natal ¿cómo lleva ese papel de maestro después de haber sido alumno durante tantos años?

“Yo nunca he sido alumno en el sentido de que nunca tuve entrenador específico de MMA, desgraciadamente he sido un autodidacta. Ahora tengo un entrenador de boxeo con el que hago las temporadas, Carlos Repiso, y está en Córdoba y voy varias veces a la semana. Yo cuando tengo dinerillo viajo, aprendo y luego eso se lo enseño a mis compañeros y me sirve a mí para entrenar, pero lo que se dice alumno no he sido nunca en las artes marciales mixtas”.

– Para un docente como usted la satisfacción de poder juntar sus dos pasiones, la docencia y la lucha debe ser más que satisfactoria…

“Siempre me ha gustado compartir aquello que he aprendido y de esta forma podemos mejorar todos. Mi verdadera pasión es la lucha, lo otro era una vocación y poder mezclarlo pues a veces siento que lo que debería es despegarme un poco más de la docencia de la lucha porque necesito entrenar para mí, pero hay veces que no puedo así que voy adaptándome y estoy muy contento. Me siento muy afortunado en ese sentido porque trabajo de lo que me gusta y como dijo aquel, trabaja en lo que te gusta y no volverás a trabajar nunca más”.

– ¿Qué le ha parecido lo que ha conseguido Juan Espino en esta última edición del TUF?

Me parece muy bien, es algo que le hace bien a él, pero también a los demás y que fomenta nuestro deporte. Es garantía de que se van abriendo cada vez más oportunidades. Siempre ha sido muy buen luchador y ahora sigue en su línea.