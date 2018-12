El escolta Davin White ‘vuelve a casa’ por Navidad

El jugador estadounidense Davin White llegó ayer a la Isla para incorporarse a la plantilla del Iberostar Tenerife, donde militó las tres últimas temporadas. Pese a que el pasado verano no fue renovado, los problemas de lesiones que arratra el club hicieron válida su contratación con opción a quedarse hasta final de temporada.

El jugador de Phoenix, que puede desenvolverse tanto de escolta como de base, se mostró muy motivado a su llegada a Los Rodeos, donde fue reconocido por varios aficionados que le saludaron. “Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí, es volver a ver a compañeros, aficionados y gente que me quiere, todo es muy ilusionante”, afirmó.

Cuestionado por la plantilla, White cree que “se ha armado un buen equipo, he tenido la oportunidad de seguir al equipo en varios partidos, y creo que las expectativas son altas”.

Respecto a su relación con el técnico Txus Vidorreta, el norteamericano señaló que “he hablado con Txus y me ha dicho que esté preparado. Ha sido muy cariñoso cuando hemos dialogado por mensaje”. “Me une una gran relación con él”.

En cuanto a su condición física, el de Phoenix afirmó que “me siento bien físicamente. Aunque no he tenido posibilidad de competir en los últimos meses, mi cuerpo y mi mente han descansado, me siento preparado para volver y jugar duro otra vez”, declaró. “Creo que puedo aportar de nuevo lo mejor de mi, con energía positiva para ayudar a que el equipo logre sus objetivos”, comentó. “Pondré todo de mi parte para que eso sea posible. Seré yo mismo, aportaré mi juego y esperaré mi oportunidad para jugar”, concluyó.

90 partidos

Davin White afrontará su segunda etapa de aurinegro. Ya conoce la Liga Endesa de su paso no solo por el conjunto canarista, sino también por el Manresa. Con 131 partidos en la ACB, 90 de ellos como canarista, promedió 8,9 puntos y 3,2 asistencias en 21 minutos de media jugados.

Durante sus tres temporadas en la Isla (2015-2018), White fue parte fundamental en la consecución de la Basketball Champions League y la Copa Intercontinental; así como en la clasificación para las Copas del Rey de Vitoria 2017 y Gran Canaria 2018; así como en a los play-offs de ambas temporadas.