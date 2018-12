El Gobierno de Canarias aprueba la OPE en Educación con 1.210 plazas y otras 4 noticias que debes conocer

1. El Gobierno de Canarias aprueba la OPE en Educación con 1.210 plazas

El Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo (OPE) para el ingreso y acceso a los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma que asciende a 1.210 plazas, según ha informado este miércoles la consejera del área, Soledad Monzón, tras el Consejo de Gobierno.

2. ‘Chicharrito Style’, el último caído en la “batalla” del vandalismo en Santa Cruz

Las esculturas que se instalaron en la avenida de Anaga fueron ‘Sueño de arco iris’, de Raiber González Hechevarría; ‘Chicharrito reflejo’, de Liseth Rodríguez Figuera; y ‘Chicharro style’, de Pablo Falcón Muñoz. Estas dos últimas han sido víctimas del vandalismo.

3. Un herido tras colisionar dos vehículos en la autovía del Barranco de Santos

Un varón del que aún no constan más datos sobre su filiación resultó esta tarde herido como consecuencia de un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la santacrucera Autovía del Barranco de Santos, en información facilitada por testigos y ampliada desde el Cecoes 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

4. Buscan a Nayara, la joven de 17 años desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

La asociación ‘sosdesaparecidos’ ha lanzado un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Nayara Nisamar Martín Rodríguez, una joven de 17 años desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria, según han informado a través de su cuenta oficial en Twitter.

5. Montoya golpeó a Laura Luelmo contra el suelo de su casa y la profesora falleció el día de su desaparición

Los investigadores de la Guardia Civil han asegurado que la joven Laura Luelmo sufrió un golpe contra el suelo en casa de su presunto asesino, Bernardo Montoya, el día que desapareció, el miércoles 12 de diciembre. No obstante, no confirman si salió con vida del domicilio de este pero sí creen que la joven falleció el día de su desaparición y que no pasó la noche del 12 al 13 en esa casa. Estos detalles aún están a la espera de los datos concluyentes de la autopsia.