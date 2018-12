La brutal detención de esta mujer para quitarle a su bebé de un año escandaliza al mundo

La brutal detención de Jazmine Headley, una madre de 23 años, ha escandalizado a la sociedad estadounidense gracias a un vídeo compartido en redes sociales y que se ha convertido en un fenómeno viral. En las imágenes se puede ver como dos agentes de Nueva York forcejean con la mujer para quitarle a su hijo de un año antes de ponerle las esposas.

El caso es que Jazmine fue detenida por “resistir el arresto, actuar de manera perjudicial para un niño, obstruir la administración gubernamental y entrar en lugar sin autorización”, según el periódico El Diario. No obstante, la Fiscalía aseguró que la joven no se encuentra detenida por este incidente, sino porque existe una orden judicial del estado de Nueva Jersey.

Las imágenes que han causado una ola de indignación en los Estados Unidos ha motivado la declaración de varios políticos del país. Así, el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, ha solicitado que se retiren los cargos contra Headley. Mientras que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reaccionó ante lo ocurrido calificándolo de “perturbador”. La Defensora del Pueblo de la ciudad de Nueva York, Letitia James, también denunció lo ocurrido y aseguró que “ser pobre no es un crimen”.

Sadly, black and brown people are mistreated EVERY SINGLE DAY in this country. #HumanRightsDay #JazmineHeadley pic.twitter.com/BTBNLjDzT9

