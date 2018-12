La Cámara estudiará reformar por enésima vez la ley de islas verdes

El Parlamento de Canarias aprobó ayer la toma en consideración de la proposición de ley sobre la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida popularmente como ley de las islas verdes, con los votos del Grupo Nacionalista Canario, Mixto y Popular, las abstenciones de PSOE y Nueva Canarias (NC), y el voto en contra de Podemos.

Durante el debate, los grupos a favor de la norma pidieron al resto de los diputados que apoyen la iniciativa para que las islas no vayan “a dos velocidades” y se pueda crear “expectativa de crecimiento”. En estos términos se pronunció el diputado de CC Antonio Castro, que ironizó tras señalar que “el destino” ha querido que esta propuesta “llegue en Navidad”, puesto que a su juicio Canarias ha esperado esta ley desde 1967. Castro recalcó que en los últimos 50 años ha habido un desarrollo “espectacular” en todas las islas menos en La Palma, La Gomera y El Hierro, donde actualmente hay problemas graves de envejecimiento, despoblación, falta de expectativas laborales y dependencia del sector público.

El diputado de CC apeló a crear una expectativa de crecimiento y a estructurar y “dar sentido” al modelo de desarrollo turístico, ligado a un modelo de economía sostenible y de islas verdes, para evitar, entre otros problemas, las dificultades en las comunicaciones con los territorios y los constantes cambios, unos 10, que ha sufrido esta ley.

Tanto Ramos Chinea (Mixto) como Hernández Labrador (Popular) coincidieron con las reflexiones de Castro en su diagnóstico sobre la situación socioeconómica de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Mientras, el portavoz de NC, Román Rodríguez, aseveró que la ley de 2002 era “excepcional y provisional” y que, además, los procedimientos utilizados para sus diversas modificaciones “no han sido los mejores”. Rodríguez opinó que se han dado “palos de ciego sin garantías” y la nueva modificación propuesta por CC solo pretende “seguir desregulando”. “Esto no es barra libre, es un despropósito y nadie que esté a favor de la sostenibilidad puede aprobar esto”, concluyó Román Rodríguez.

Manuel Marrero, del Grupo Podemos, formación política que interpuso en 2016 un recurso de amparo de anticonstitucionalidad contra esta norma, dijo que el hecho de que la ley de islas verdes fuese la primera presentada por las nacionalistas, mientras que la de Servicios Sociales es la última, “pone de manifiesto cuáles son las prioridades del Gobierno”. Marrero denunció que los proponentes de la modificación son conscientes de que esta ley “va en contra de la legislación estatal y europea y provocará inseguridad jurídica”.

Por su parte, la diputada del PSOE Nayra Alemán matizó que no es verdad que esta reforma de la ley nazca porque los técnicos “no la entiendan”, ya que la conocen “perfectamente”, sino que les provoca inseguridad jurídica y no encuentran amparo con ella. “Una cosa es que apostemos por el suelo rústico para que adquiera un papel dinámico y otra es convertir todo el campo en orégano”, resaltó Alemán.

Visión nacionalista

El diputado de CC, Antonio Castro declaró a DIARIO DE AVISOS que “en La Palma, La Gomera y El Hierro no se ha consolidado el desarrollo turístico por el que han crecido el resto de islas”. “Esto hubiese diversificado la economía de estas islas y no ha sido posible porque el turismo en Canarias, básicamente, ha estado enfocado al turismo de sol y playa, unos recursos de los que escasean La Palma, La Gomera y El Hierro”. Entre los motivos que han propiciado esta situación Castro especificó que “uno de los más importantes son las infraestructuras de transportes y comunicaciones, porque son más costosas y más complicadas para llegar a estas tres islas”. Además, según el diputado nacionalista, “el modelo turístico que pretendemos está ligado con la naturaleza, con hoteles temáticos de ocio, salud, al golf, etcétera, siempre de una manera muy limitada”. El diputado palmero aseveró que “pretendemos un turismo con estándares de alta calidad y que esté muy limitado”, pero “eso requiere inversiones importantes que, puestas en la práctica, el tiempo ha demostrado que son más rentables en otros sitios, y es lo que pretendemos abordar con esta norma”, “Que se le dé mucha facilidad a la inversión, puesto que si encima que la inversión es más cara, el coste que va a tener el turista al venir a estas tres islas es más alto y además tienen trabas burocráticas de años, no fomenta la inversión”, remarcó. Al hacer un recorrido por las distintas modificaciones de la ley, que llegó en su primera versión al Parlamento de Canarias en 2002, Antonio Castro especificó: “Ese año, ante un crecimiento turístico potente en el resto de las islas, se empieza a hablar de las directrices. En ese momento, la manera de legislar era que tenía que ser igual para todos y los diputados palmeros, en concreto, los diputados palmeros de CC, tuvimos una batalla campal, para hacer que eso no se extendiera a unas islas como La Gomera, El Hierro y La Palma, que no habían tenido desarrollo turístico y que se iban a quedar atrás, y de ahí nació esta ley”, subrayó Castro, quien apuntó que “la propia norma nacía con limitaciones a la hora de desarrollar la maquinaria administrativa, sobre todo”.

En la evolución cronológica de la ley, Castro aseguró que “en 2003 se hacen las directrices y se empieza a redactar el Plan Insular de La Palma, que se hace con la filosofía de las directrices porque la ley lo que definía era el desarrollo turístico, pero el desarrollo normativo lo fijaban las directrices”. “Nos encontramos con un Plan Insular contrario a una ley que quería desarrollar la isla”, apostilló. A partir de ahí, Antonio Castro indicó que “ha habido ocho modificaciones” de la citada ley, “directas e indirectas, por la ley de turismo, por medidas económicas, medioambientales o por la Ley del Suelo”. “Cuando aprobamos la modificación de la ley de 2002 en la ley de 2016, Podemos lo llevó al Tribunal Constitucional (TC), que la declaró constitucional, pero la sentencia aclaró aspectos de la ley, que ahora también tratamos de incorporar”, afirmó.

El diputado nacionalista insistió en que “lo que se ha decidido para facilitar la compresión de la ley por las todas las administraciones a las que va dirigida, al igual que para los técnicos, es hacer un texto unificado”. “Por lo que se han tenido que anular todas las leyes anteriores que hablaban de esto y hacer una norma nueva, pero que es lo mismo, pero con las otras derogadas”, precisó.

Respecto a la posible construcción en suelo rústico, Castro concluyó que “se pueden hacer actuaciones turísticas desde 10 a 200 camas, depende de las superficie del suelo y de las actuaciones, estando avalado esto por el Tribunal Constitucional”.

Los proyectos estratégicos los decidirán los cabildos

Los cabildos serán los que decidirán qué proyectos consideran estratégicos para sus islas. En La Palma, por ejemplo, se lleva décadas hablando de cinco campos de golf, los de Tamanca, en Los Llanos de Aridane, Breña Alta, Barlovento, Puntagorda y Fuencaliente; el balneario de la Fuente Santa o el hotel temático de buceo en Tazacorte.