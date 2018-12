La plaga de termitas en Tenerife está “muy cerca del punto de no retorno”

Tal y como prometió en DIARIO DE AVISOS, el Cabildo de Tenerife se ha tomado muy en serio la plaga de unas termitas especialmente destructivas que se está extendiendo por la Isla y ha decidido tomar cartas en el asunto, dado que, si bien sus especialistas entienden que aún puede erradicarse, “estamos muy cerca del punto de no retorno”.

Por ello, el Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo de Tenerife, al frente de la que se encuentra el consejero José Antonio Valbuena (PSOE), ha dispuesto un plan que incluye, entre otras medidas, el despliegue de entre 40.000 y 60.000 dispositivos para combatir a esta especie, conocida como termitas del Este (Reticulitermes flavipes), que son originarias de Estados Unidos, donde constituyen un problema de primer nivel para las autoridades.

Lo que resulta evidente es que en la Corporación insular no están dispuestos a mayores demoras, como demuestra el hecho de que el propio Valbuena, en declaraciones a este periódico, señale que “no se puede perder el tiempo en más reuniones, más allá de las estrictamente necesarias y con un enfoque global del problema”.

No en balde, fue en junio del año pasado cuando los resultados de unos análisis genéticos efectuados en unos laboratorios franceses desvelaron con plena certeza que el temible insecto había hecho acto de presencia en el término municipal de Tacoronte. Sin embargo, en el año y medio transcurrido no solo no se ha erradicado la plaga, sino que se ha extendido por la zona de El Pris, ha pasado a Valle de Guerra, ya en el municipio de La Laguna, e incluso se ha detectado un foco en Arona, a donde pudieron llegar, quizás, ocultas en un envío de un vivero.

Ante semejante panorama, desde el Área de Medio Ambiente insular se han puesto las pilas. Explica Valbuena que “lo primero ha sido contactar con la Universidad de La Laguna (ULL) para que elaboraran un estudio de ámbito insular y que nos ayudara a conocer la situación real de esta plaga, especialmente las zonas más afectadas y el punto de origen”.

“A continuación, contactamos con una empresa especializada que cuenta con 90 años de experiencia en el sector y actuaciones a nivel nacional e internacional en el control y exterminio de este insecto”, continúa el consejero. “Su método de trabajo incluye la utilización de productos que actúan sobre la plaga, pero no dañan el medio ambiente ni otras especies que puedan consumirlo. Su eficacia ha sido testada en otros territorios similares a Tenerife y en los laboratorios de esta compañía”.

Para Valbuena, “los informes facilitados por la empresa y la ULL nos revelan que estamos a tiempo de exterminar por completo esta plaga, aunque la situación se encuentra muy cerca de llegar a un punto de no retorno en el que solo sería posible llevar a cabo tareas de control. Por ese motivo, el Cabildo de Tenerife considera prioritario actuar de inmediato y no perder más tiempo con reuniones”.

Así las cosas, por parte del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad se ha solicitado, tanto a la Universidad de La Laguna como a la empresa especializada, un presupuesto de actuación para toda la isla.

“Una vez se inicien los trabajos, la ULL seguirá implicada en este proceso, prestando apoyo en las labores de muestreo y seguimiento que precise la empresa. Está previsto que los trabajos duren en torno a un año y medio, aunque la fase final consistirá en constatar que el método ha sido efectivo y que la plaga está exterminada por completo”, detalla el consejero de Medio Ambiente, quien especificó que “se considera necesaria la instalación de entre 40.000 y 60.000 dispositivos, que incluirán el producto para luchar contra esta plaga. El tiempo de eliminación previsto será de tres a nueve meses, en base a la cantidad de insectos que se encuentren en los puntos de actuación”.

Un detalle nada baladí: José Antonio Valbuena considera “prioritario que los encuentros de trabajo que se celebren de ahora en adelante incluyan la participación de municipios como Arona y Tacoronte, en lugar de limitarlos a La Laguna, tal y como hizo recientemente el Gobierno de Canarias. Ahora, más que nunca, necesitamos la colaboración de todas administraciones implicadas para atajar este problema”.

Hay que tener en cuenta que desde el Cabildo se considera que el retraso en afrontar debidamente una plaga tan destructiva como la que nos ocupa (ya son más de 100 las viviendas que han tenido que ser tratadas, solo en Tacoronte) es responsabilidad del Ejecutivo regional, en principio la administración competente en la materia. Pero su aparente inacción ha derivado en este plan de choque por parte del Gobierno insular.

< ► > Estas termitas suponen una grave amenaza para el patrimonio insular. DA

“CUANDO UNA PLAGA DE TERMITAS ES DETECTADA, YA ES DEMASIADO TARDE”

“La Reticulitermes flavipes, conocida como termita subterránea oriental o del este, es una de la más dañinas del planeta y ha llegado hasta nuestro país, concretamente a Canarias, donde se está haciendo fuerte en muy poco tiempo. Y es que, en menos de un año y medio, este insecto se ha convertido en una auténtica pesadilla para miles de ciudadanos de las Islas”. Quien así habla es la directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), Milagros Fernández de Lezeta, para quien “cuando una plaga de termitas es detectada, ya es demasiado tarde. El daño que van causando poco a poco estos insectos ni se oye ni se percibe, por eso cuando los síntomas de su actuación se convierten en evidentes es signo de que el daño causado ya es enorme y, en muchos casos, irreparable”. Por ese motivo, desde esta asociación nacional reclaman que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) incluya la detección de organismos xilófagos como el que nos ocupa.