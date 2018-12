López Aguilar, el eurodiputado canario, encerrado en el Parlamento tras los tiroteos en Estrasburgo: “La sensación es mala”

El eurodiputado canario por el Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar relató a DIARIO DE AVISOS que la impresión, ante los tiroteos de esta noche en Estrasburgo, es “mala”. El grancanario describió que en estos momentos se encuentran todos encerrados en el Parlamento Europeo. “La sensación que tenemos desde aquí es mala. Justamente estábamos debatiendo las conclusiones sobre el terrorismo en la UE”, declara a este periódico.

Y añade, “debatíamos, en el grupo socialista, las conclusiones de la comisión de investigación antiterrorista en Europa, que se vota mañana. Esta comisión aborda los atentados en Bruselas, París, Berlín, Londres… Y, de inmediato, cuando se produce la noticia del tiroteo en el mercadillo de Navidad, se activa el protocolo de seguridad del Parlamento Europeo, y tal y como me sucedió a mí mismo en otro atentado en Bruselas, nos han encerrado y estamos dentro”, subraya.

“Aquí estamos sin poder salir, en una situación incómoda, que me lleva a plantear si es proporcionada o no. En Madrid, donde también he sufrido situaciones parecidas, no se da la orden de encerrar a todo el mundo”, critica el político. “Es medianoche y no sabemos si podremos ir a dormir al hotel. En Bruselas permanecimos 24 horas encerrados. La gente no puede ir ni a lavarse los dientes y cambiarse la ropa, es, como digo, incómodo”.

Cuando se dio la voz de alarma, el diputado canario “estaba interviniendo sobre el peligro de estigmatización de categorías enteras de personas como los musulmanes, los socialistas estamos en contra de ello”, finaliza y declara: “Ahora solo cabe esperar a que nos dejen volver a casa”.

DESESPERADA SITUACIÓN FUERA DEL PARLAMENTO

El balance de víctimas del tiroteo ha ascendido ya a cuatro muertos y decenas de heridos, según fuentes de la Prefectura del Bajo Rhin y las fuerzas de seguridad.

El gobierno regional ha indicado en un escueto comunicado que alrededor de las 20.00 horas un hombre ha abierto fuego en la calle Orfevres, en el centro de Estrasburgo. Entre los heridos habría seis en estado grave.

“El autor de los hechos ha sido identificado y está siendo buscado activamente (…) Los servicios de seguridad están totalmente movilizados”, ha señalado. Así, ha pedido a las personas que vivan en el barrio de Neudorf y en el parque de la Estrella que permanezcan “confinadas”.