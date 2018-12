Noah Centineo revoluciona a los fans canarios con su visita al Teide

Noah Centineo ha revolucionado este domingo a los canarios más jóvenes después de compartir en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías y vídeos de su visita al Parque Nacional del Teide para practicar escalada.

El actor de A todos los chicos de los que me enamoré y Sierra Burgess es una perdedora ha visitado la isla de Tenerife, donde ha quedado maravillado por sus paisajes, tal y como aseguraba el propio intérprete en sus grabaciones.

“Estoy en un volcán, a 3.000 metros por encima del nivel del mar con mis mejores amigos en un refugio descansando. Vamos a cenar, dormir unas horas, despertarnos a las 4 de la mañana y llegar a la cima para ver salir el amanecer”, contaba el joven también en Twitter.

Centineo (Miami, 1996) es un actor estadounidense conocido por interpretar a Jesus Foster a partir de la tercera temporada en la serie The Fosters, entre otras. Actualmente, cuenta con más de 16 millones de seguidores en su Instagram.

375.6k Likes, 2,049 Comments – Noah Centineo (@ncentineo) on Instagram: “Teide – The worlds 3rd largest Volcano and highest peak in Spain. A 2 day journey and a lifetime to…”