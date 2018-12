Ocho participantes formarán The On Team en Reventón Trail El Paso

The On Team, el completo programa de adecuación física y nutricional diseñado por Reventón Trail El Paso y dirigido a todos aquellos y aquellas que deseen adentrarse en el mundo del atletismo y de la naturaleza, ya conoce a sus afortunados. Debido a la altísima aceptación que ha tenido este proyecto, pionero en España, no serán seis los corredores y corredoras que durante tres meses se prepararán para que el 30 de marzo de 2019 estén en condiciones de afrontar la modalidad Sprint. En total serán ocho los participantes que contarán en la TV Canaria, a través de la emisión en Macaronesia Sport, su preparación de cara a afrontar el primer reto de su nueva vida deportiva.

Fueron cientos las inscripciones que recibió la organización de la prueba palmera, que decidió ampliar el cupo de participantes, inicialmente previsto para seis. De la Isla de Tenerife los afortunados son Francisco Villar González y Saray Isabel Hernández González. De Gran Canaria Alejandro Torres López e Ylenia Corujo Arocha, mientras que de la Isla Bonita participarán cuatro personas: Adexe Simón Amaro, Óscar Manuel Pascual Ochando, María Denise Le Maite Noda y Jacqueline Pérez González.

La preparación deportiva y nutricional de todos ellos comienza el 2 de enero de 2019 y acaba el 29 de marzo, día previo a la celebración de Reventón Trail El Paso. Su puesta a punto se desarrollará los siguientes centros de preparación funcional: en La Palma, Forus Balta Vida (Breña Alta); en Tenerife, en Hara Sport Center (Santa Úrsula) y en Gran Canaria, Runhábitat (Las Palmas de Gran Canaria).

El reconocido atleta Eoin Flynn hará de guía de estos futuros corredores de trail a través del espacio televisivo, de las redes sociales de Reventón Trail El Paso y de los canales sociales de los centros de formación. En ellos las personas afortunadas recibirán pautas de entrenamiento físicas, de carrera y nutricional por parte de los responsables del programa en el centro. Además, los ganadores disfrutarán de otros seis meses de gimnasio bonificados al 50 por ciento, para que así continúen con su preparación física.