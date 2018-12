Un derbi marcado por la necesidad

Dar un golpe de efecto ante su eterno rival. Las Palmas y Tenerife coinciden en un mismo objetivo hoy, a partir de las 17.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria. Los blanquiazules llegan más necesitados, pero sabiendo que, aunque sea por poco, los amarillos son favoritos. Lo que parece claro es que el compromiso de hoy puede marcar las dinámicas de ambos.

José Luis Oltra ha preparado este encuentro pendiente de Luis Milla. El centrocampista dio el susto esta semana debido a unos problemas físicos que, finalmente, logró superar, lo que permitirá al valenciano apostar por jugar con tres mediocentros de inicio. Milla, Acosta, Undabarrena y Alberto formarán en el once titular tratando de dar consistencia al centro del campo chicharrero ante la creatividad de los amarillos. Los puestos de arriba parecen claros, con Malbasic de enganche por detrás de Nano. El tinerfeño ha completado una buena semana de entrenamientos, sabe que este tipo de partidos pueden servirle para volver a tener las mejores sensaciones y la compañía del serbio le asegura balones. El principal problema del balcánico es su acierto de cara a gol, algo que le preocupa, pero que confía que llegue.

Con Dani Hernández inamovible en la portería, la línea de cuatro defensiva volverá a tener a Cámara, Jorge, Carlos Ruiz y Camille también de inicio. Las lesiones de algunos jugadores hacen que Oltra se decante por esta zaga, que le ha dado buen resultado en los últimos duelos.

Enfrente, una UD Las Palmas confeccionada, con mucho dinero de por medio, para buscar el ascenso directo y que, a día de hoy, mira con preocupación a los puestos de cabeza. El cambio en el banquillo amarillo, con el regreso de Paco Herrera, no ha dado resultado, más cuando Las Palmas llega de perder, de manera contundente, en Lugo (4-2). La defensa amarilla es la gran señalada en los últimos compromisos, algo que, si lo relacionamos con la dificultad de los blanquiazules para lograr anotar, nos da una de las claves del derbi de hoy.

Con Raúl Fernández

Raúl Fernández regresa al once inicial después de que Nauzet, habitual portero suplente, generara algunas dudas debido a sus últimas actuaciones y, aunque Paco Herrera prefirió no confirmarlo, todo apunta a que volverá a ocupar el marco amarillo de inicio. Será titular Araújo en un partido especial para él, pues hará el número 100 con Las Palmas. Todo ello en un Estadio de Gran Canaria que no se llenará, pero que aspira a superar la mejor entrada de la temporada.