Un solo neurólogo para toda la Isla y dificultades para contratar especialistas

Reiterados aplazamientos en las citas médicas, y ausencia de explicaciones con respecto al plazo de tiempo en que podrán ser vistos por el servicio de Neurología en La Palma. Esa es la situación en la que se encuentran varias decenas de pacientes palmeros, con reflejo en la queja reiterada de padres de menores con problemas neurológicos; de hijos con padres ancianos y con demencia o alzheimer, y de los que esperan no por una revisión o una visita por agravamiento de los síntomas, sino por un diagnóstico que les permita obtener tratamiento.

El único neurólogo del que dispone este servicio sanitario desde hace tres meses en el Hospital General de La Palma, frente a los tres que a comienzos de este año llegó a tener la plantilla de este servicio sanitario en el Hospital General de La Palma, es insuficiente, aún cuando desde la gerencia sanitaria su responsable, José Izquierdo Botella, destaca el desplazamiento, todos los sábados, de un neurólogo desde la vecina isla de Tenerife para contrarrestar la precarización del servicio por la escasez de especialistas, condicionada por los problemas para contratar pese a los reiterados intentos.

Aunque ese medida es calificada por los que no han logrado ser vistos en consulta como de “parche”, permite que la lista de espera en esta especialidad no se dispare. Los números de pacientes en el recuento oficial del Servicio Canario de Salud para Neurología en el hospital palmero, con fecha de 30 de junio de este año, es de 109 personas, una cifra que no se actualizará, en cumplimiento de los compromisos de la Consejería de Sanidad a la hora de facilitar datos reales, hasta que termine este año.

Del análisis de los datos de la lista de espera de Neurología con respecto a años anteriores, se desprende que esta ha variado en función del número de especialistas contratados por el Hospital palmero. Así, en el año 2016, el número de pacientes ascendía a un total de 423, cifra que fue rebajada por una correcta gestión con el refuerzo del servicio en 2017, cuando los pacientes en lista de espera se redujeron hasta un total de 68. La situación actual y el aumento progresivo de los pacientes que se acumulan para ser vistos en Neurología, condicionan el optimismo generalizado tras el descenso registrado en las listas de espera del Hospital palmero a comienzos de este año. Según la estadística oficial del Servicio Canario de Salud, al cierre del año 2017, el número de pacientes pendientes de ser vistos en alguna de las consultas de especialidades médicas era de 1.559, cifra que aún siendo importante, representa un 47,2% menos que en diciembre del año 2016. En el plazo de un año, la lista de espera de La Palma pasó de incluir a 3.300 personas a las actuales 1.559, dato complementario al tiempo medio de espera de los pacientes quirúrgicos, que pasó de 74 días a 68.