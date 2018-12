Lo que ese partido admite en materia de género es que no se protegen a unas pocas sino a todos los españoles. No es necesario aplicación legislativa alguna especial; las leyes en defensa de las señoras o en pro de su protección son excesivas y no se corresponden. Ese grupo llamado Vox vuelve, por ello, a las profundidades del tardofranquismo, cuando negó lo que es esencial para el feminismo, la diferencia, y se desplaza hacia la línea de lo que defiende la más perversa de las derechas históricas: la mujer (por condiciones físicas y mentales) es inferior al hombre. Destrozarán lo ganado en tiempo por su lucha desde hace ya casi un siglo. Este país llamado España se verá arrojado a la cloaca de las democracias. La cuestión que plantea semejante renuncia no tiene que ver solo con lo legislativo, también con el comportamiento ético y moral de los Estados. Así que España haría cola con países tan representativos de los derechos particulares y humanos como Hungría, Polonia, Venezuela…

La otra cosa que la ultraderecha española muestra es la dispersión de mentiras sobre la inmigración, para contento de los grandes devoradores de Tele 5, que los engordan. No es cierto que los Gobiernos europeos no combatan la inmigración irregular; tampoco que no se necesiten inmigrantes. Y es cierto que la inmigración existe ahora (como en toda la historia de la humanidad). Cuando se endurece el frío en Groenlandia, se baja a territorios más cálidos; cuando se destruye el grano, se persigue la comida donde se encuentre. Lo que las especies demuestran en este mundo es la capacidad de supervivencia. Si los negros o morenos no pueden vivir en Libia, Kenia o Malí, se mueven. El problema de Vox es que (otra vez) no admite la disparidad; esta caterva se topa con lo más espurio del racismo, eso que acusó al siglo XV de llevarse por delante todo lo que encontró (3/4 partes de los llamados indios de América) porque eran impíos y del color de los canarios.

Primados los blancos porque Dios los eligió. Lo que Vox proclama no es un modo de ver el mundo sino de imponerlo. Ello en razón de la conciencia ideológica y religiosa exclusivas. Así, defenderán lo que los fundamentalismos defienden, exactamente igual que lo que dicen perseguir. Los yihadistas por Alá, Vox por el Dios verdadero; luego, no al aborto, no a la muerte digna, no a la dependencia, no al preservativo, que tiemble la Constitución, Europa, Cataluña, etcétera, etcétera.

País que viene, si Dios no lo enmienda.