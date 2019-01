Al menos 20 heridos por una potente explosión de gas en una panadería del centro de París

Al menos 20 personas, entre ellas un bombero, han resultado heridas y dos de ellas se encuentran en estado crítico por una potente explosión ocurrida esta mañana en una panadería del centro de París, atribuida a un escape de gas, según han confirmado fuentes policiales a ‘Le Figaro’.

La detonación ocurrió poco antes de las 09.00 en este local situado calle de Trévise, en distrito 9 de la capital, después de que comenzara a arder, por causas todavía bajo investigación, de acuerdo con la Policía de la capital francesa.

Al margen de los dos críticos, otras siete personas se encuentran en estado grave. Otras once personas han resultado heridas de carácter leve.

Las imágenes captadas por los medios franceses revelan importantes daños materiales tanto en la calle como en la fachada y el interior del edificio que albergaba el local.

Al menos siete vehículos han quedado destruidos por la detonación, según las mismas fuentes policiales, que han alertado de la posibilidad de que se produzcan nuevas explosiones, por lo que ha recomendado a los transeúntes que se alejen de la zona.

El ministro del Interior francés, Christophe Castaner, se encuentra ya en el lugar para evaluar de primera mano los efectos de la detonación.

