El Barça niega una posible alineación indebida de Chumi en el Ciutat de València

El FC Barcelona ha negado este jueves haber caído en una posible alineación indebida por la presencia del central Chumi en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, ante el Levante UD en el Ciutat de València, pese a tener vigente una sanción con el filial.

Fuentes del FC Barcelona han asegurado a Europa Press que el club está “muy tranquilo” ya que consideran que Chumi podía jugar el partido, en base a un cambio en el Código Disciplinar de la RFEF aprobado a finales del año pasado.

En la circular número 28 de noviembre de 2018 la RFEF anunciaba la introducción de un apartado en el artículo 56 respecto al cumplimiento de sanciones, por el que un jugador de un filial con una sanción leve –inferior a dos partidos–, como es el caso de Chumi, puede jugar con el primer equipo, siempre que tenga ficha, en otra competición.

“Las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de una determinada licencia y, las de carácter grave o muy grave, en cualquier competición, ello con independencia de la licencia que se estuviera usando en el momento de la comisión de la infracción”, señala la circular.

Chumi estaba sancionado con el Barça B antes del partido de ida frente al Levante, con victoria ‘granota’ por 2-1 y cuyo partido de vuelta se disputa este jueves en el Camp Nou, pero al ser una sanción leve el club, en base a esta modificación reglamentaria, le permitió jugar a las órdenes de Ernesto Valverde.

La posible alineación indebida del FC Barcelona, que de ser probada conllevaría la expulsión del club de la Copa del Rey –es vigente ganador–, como le sucedió al Real Madrid con Denis Cheryshev anteriormente, ha sido desvelada por el diario El Mundo este jueves.

Según el medio, el Barça habría incurrido en alineación indebida en base al artículo 56.3 del Código Disciplinario. “Hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (…) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción”, manifiestan.

Además, según fuentes jurídicas consultadas por el mismo medio, la defensa del FC Barcelona en base a la modificación del citado artículo 56, se referiría “a la simultaneidad de licencias” y “no a este caso”.

Vives: “Alineamos correctamente a Chumi, creemos que tenemos razón”

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha señalado este jueves en relación a la posible alineación indebida de Chumi en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey que el club “entiende” que lo hizo bien y que tiene la razón.

“Entendemos que alineamos correctamente a Chumi. Creemos que tenemos razón y que nuestra interpretación de la norma es la correcta”, aseguró a los medios del club antes del partido de vuelta en el Camp Nou.

Pese a que el presidente del Levante, Quico Catalán, ha confirmado que el club denunciará el caso pase lo que pase en la vuelta, el Barça esgrime que la sanción de Chumi por ciclo de amarillas debía cumplirse en Liga y no en la Copa.

“Entendemos que Chumi es un jugador que tiene licencia para jugar en Segunda B con el Barça B y simultáneamente también lo puede hacer con el primer equipo. Cuando es una sanción leve la debe cumplir en la licencia que corresponde, es decir, en la Segunda B”, argumentó Vives.

Según publicó El Mundo, el Barça habría incurrido en una alineación indebida, que podría conllevar su expulsión de la competición, al hacer jugar en el Ciutat de València al central Chumi, que estaba sancionado con el filial en la Segunda División B.

“En el caso de que se reciba alguna denuncia se dará traslado inmediato al órgano disciplinario competente, en este caso a la juez única de Competición”, esgrime la RFEF, aunque el caso habría ya prescrito.

Catalán (Levante): “Hay jurisprudencia sólida que nos puede dar la razón”

El presidente del Levante UD, Francisco Javier Catalán, ha explicado este jueves que el equipo, pase lo que pase en el Camp Nou en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, denunciará la posible alineación indebida de Chumi con el Barça en la ida al creer que hay “jurisprudencia sólida” a su favor.

“Tenemos bases sólidas para defender nuestra posición. Entendemos que hay jurisprudencia suficiente y sólida que avala que el Levante UD tenga que dar traslado de este hecho que sucedió hace una semana”, comentó a los medios antes del choque de vuelta en Barcelona.

Después de que ‘El Mundo’ desvelara esa posible alineación indebida, al estar Chumi sancionado por acumulación de tarjetas con el Barça B en la competición doméstica y ser titular en el Ciutat de València, el Barça esgrimió una modificación en el Código Disciplinario de la RFEF como defensa.

No obstante, y pese a que el plazo para denunciar una alineación indebida en un partido es de 48 horas, el Levante “dará cuenta del caso” pase lo que pase en el Camp Nou, donde defienden el 2-1 favorable de la ida.

“Llevamos toda la tarde lógicamente trabajando con nuestro departamento jurídico y estudiando todo lo que sabéis. El Levante UD, pase lo que pase en el terreno de juego, va a dar traslado el día de mañana (viernes) a la RFEF de la situación”, aseguró el presidente.

El departamento jurídico “ha trabajado y seguirá trabajando” preparar ese escrito a la RFEF. “Entendemos que hay jurisprudencia sólida que nos puede dar la razón en el tema que se está hablado del plazo, de si ha pasado o no ha pasado. Si nos clasificamos en el campo, también daremos traslado a la RFEF para ponerle en conocimiento de lo que ha sucedido”, argumentó.

“Para nosotros no es una situación fácil, a la gente del deporte le gusta luchar en el campo por los resultados, que es lo que vamos a hacer. Vamos al Camp Nou a intentar pasar la eliminatoria”, señaló al respecto el presidente de los ‘granotas’.