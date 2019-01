El Plan de Movilidad del Cabildo aisla varias zonas de Garafía, a las que ofrece “transporte a demanda”

El Plan de Movilidad del Cabildo de La Palma suprime las conexiones del transporte público de guaguas con El Tablado y Hoya Grande, aislando de paso la zona de Catela y la parte alta de Las Tricias y El Castillo, en el municipio norteño de Garafía. Las mejoras en las conexiones de las guaguas con el resto de la Isla, el mayor gasto inversor en la renovación de los vehículos, y la potenciación de las líneas de mayor demanda por parte de los usuarios, se han revelado como precarias para el municipio más castigado en las últimas dos décadas por la pérdida de población, con la más alta tasa de envejecimiento y más necesitado de unas buenas conexiones por carretera, y donde en la última década se han cerrado hasta 10 escuelas unitarias. Es lo que argumenta el Ayuntamiento de la villa norteña, liderado por el alcalde socialista Yeray Rodríguez, que ayer mantuvo una reunión con el presidente del Cabildo para hacerle llegar su preocupación y hacer una petición expresa para que se corrijan las medidas aplicadas en este plan, consensuado con todas las fuerzas políticas de la institución antes de su aprobación.

Ante las peticiones del alcalde, la consejera insular de Transportes, la nacionalista Laura Paz, niega la mayor, asegurando que “no se han suprimido líneas sino que se han eliminado paradas”. Así las cosas, y mientras el Ayuntamiento lamenta el “aislamiento” con el que se castiga a Garafía, cuyos vecinos no podrían llegar al núcleo urbano de Los Llanos de Aridane, en el mejor de los casos y con las líneas disponibles a partir de este plan, hasta las 11:00 horas de la mañana, la máxima responsable en materia de Transportes en el Cabildo explica que llevarán a cabo una revisión del nuevo programa de transporte público por carretera en el mes de marzo, fecha en la que no se garantiza la recuperación de la frecuencia. Paz asegura que están sopesando “intentar implantar un transporte a demanda para no aislar a estos barrios”, lo que vendría a traducirse en la petición previa de los posibles usuarios. Desde la cooperativa Transportes Insular La Palma, su gerente detalló que con respecto a la primera frecuencia del día con Garafía, “el chófer habitual nos decía que solo iba una persona en ese servicio y en ese horario” por lo que se habló con este usuario.

El alcalde está lejos de estar satisfecho con tales explicaciones. Recuerda que el transporte público por carretera “tiene un valor social” por lo que “no pueden primar concepciones solo económicas”. El alcalde pidió expresamente, antes de la aprobación del documento, su modificación para evitar esta situación, que finalmente se ha cerrado con una merma en la oferta pública para el tránsito y la movilidad con Garafía.