Errejón no dimitirá de su puesto como dirigente de Podemos en el Consejo Ciudadano Estatal

El hasta ahora diputado de Podemos Íñigo Errejón ha anunciado este lunes que deja su acta en el Congreso, pero seguirá formando parte del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) del partido morado, para el que resultó elegido en la segunda asamblea de Vistalegre de hace dos años, según confirman fuentes de su equipo a Europa Press.

De este modo, el cofundador de Podemos, que ha querido dejar claro que no renuncia a su militancia ‘morada’, también quiere seguir formando parte del máximo órgano de dirección del partido, en el que ocupa el cargo de secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, que le da asiento además en la Ejecutiva estatal –el llamado Consejo de Coordinación–.

“No podría dejar Podemos ni aunque quisiera porque lo he fundado y porque lo llevo tatuado en la piel. Yo sigo siendo militante de Podemos, lo que pasa es que tras varias peticiones para que entregue mi acta creo que lo mejor es dejar atrás la discusión de partido”, ha explicado en la rueda de prensa en el Congreso en la que ha anunciado su decisión.

LA DIRECCIÓN LE CONSIDERA FUERA DE PODEMOS

Aún así, la dirección de Podemos le considera fuera de Podemos, por su decisión “unilateral” de concurrir a las autonómicas al frente de una nueva plataforma, y no con la candidatura de Unidos Podemos que ya estaba siendo conformada.

De hecho, la portavoz parlamentaria y ‘número dos’ de Podemos, Irene Montero, ya reprochó el pasado viernes al exdiputado que llevaba meses sin acudir a las reuniones que la Ejecutiva de Podemos celebra cada lunes, salvo excepciones.

Por todo ello, el llamado Consejo de Coordinación del partido morado, del que en teoría sigue formando parte Errejón, no tiene previsto iniciar ningún procedimiento para expedientarle o expulsarle, al entender que “no se puede echar a alguien que ya se ha ido”.

Eso sí, Podemos sí tiene claro que va a presentar su propio candidato a las elecciones autonómicas de Madrid. Es decir, si ninguna de las dos partes hace nada, se podría dar la circunstancia de que ese candidato de Unidos Podemos compita contra Errejón en las urnas, siendo éste segundo todavía militante del partido morado y miembro de su dirección.

A pesar de ello, Errejón se ha reafirmado este lunes en que su decisión de dejar su acta no implica su marcha de Podemos. “Yo no abandono el partido que fundé. Soy militante de Podemos. Voy a seguir siendo militante de Podemos, y estoy haciendo lo que Podemos me enseñó: En situaciones difíciles, abrir, innovar e incorporar a más gente”, ha recalcado.