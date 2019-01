Fomento aboga por un nuevo convenio para Las Chumberas

A pesar de que todo hacía indicar que el acuerdo para solucionar los problemas de los bloques con aluminosis de Las Chumberas estaba próximo, el Ministerio de Fomento planteó ayer un nuevo convenio para esta actuación a las administraciones públicas canarias, pero a través de dos procedimientos para poderlo encajar jurídicamente, toda vez que los plazos expiraron el pasado 31 de diciembre.

De hecho, el informe de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, especifica que este nuevo acuerdo puede tramitarse por dos vías: mediante una norma que iría vinculada a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), vía enmienda, o a través de un acuerdo transaccional aprobado por el Consejo de Ministros, y que debería ser ratificado por las Administraciones canarias, por el órgano competente correspondiente. Aun así, el Ministerio está trabajando por ambas vías indistintamente, por lo que este nuevo convenio tendrá que sustentarse en cualquiera de esas dos posibilidades.

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna se mostraron “sorprendidos” ante la presentación del citado informe jurídico con la propuesta para la redacción de un nuevo convenio, y no la prórroga del actual, tal y como solicitaban las Administraciones canarias, aunque valoraron la intención del Ministerio de resolver la situación de forma que los vecinos no se vean afectados por una posible paralización.

Además de este nuevo marco, Fomento también se pronunció por algo que preocupa, y mucho, al Ayuntamiento de La Laguna, evidentemente, que afecta, por un lado, a los realojos y, por otro, a las medidas de seguridad. En ese aspecto, el Ministerio permitirá que se mantenga la colocación de los puntales, porque no se pueden correr riesgos, al tiempo que también se garantiza el abono de los realojos de los vecinos.

reacciones

Tanto el vicepresidente del Cabildo de Tenerife Aurelio Abreu (PSOE) como la directora insular de Vivienda, Marta Arocha (PSOE) destacaron ayer la “voluntad” del Ministerio para encontrar la solución más rápida para las familias afectadas, “que pasa por un nuevo convenio frente a una prórroga, y que cuenta con los informes contundentes por parte de los abogados del Estado, en la línea de la propuesta que hemos defendido desde el Grupo Socialista en el Cabildo”.

Mientras, según la visión de los altos cargos nacionalistas presentes en la citada reunión, la consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido (CC), señaló que se ha solicitado un nuevo encuentro, “a celebrar en el plazo de dos semanas (15 o 18 de febrero), para que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma puedan estudiar el informe que nos llegó ayer por la noche, mientras volábamos hacia Madrid, y que, aunque descarta la propuesta del Gobierno de Canarias de establecer un nuevo plazo para la finalización de las actuaciones de reposición y reurbanización de Las Chumberas, ofrece nuevas alternativas para la ejecución prorrogada de las actuaciones en el barrio”.

Según explicó la consejera, la propuesta del Ejecutivo canario se basa en la aplicación del artículo 52/3 de la Ley 40/2015 del 1 de octubre de Régimen del Sector Público, que permite que la comisión de seguimiento pueda adoptar la decisión de establecer un nuevo plazo de ejecución de los convenios, esta vez improrrogable, para la terminación de las actuaciones, ante la expiración del tiempo de vigencia del actual, como es el caso.

Por su parte, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), defendió la propuesta canaria con el argumento de que “es la más sencilla, más cómoda y con la mejor base jurídica, pero esto el Ministerio no lo ve”. No obstante, añadió, “yo quiero quedarme con la intención de las Administraciones de resolver este problema, pero falta ver cuál es el mecanismo más adecuado”.

En la misma línea se mostró el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), que resaltó que lo importante es que “las tres administraciones canarias seguiremos trabajando para buscar una solución para los vecinos, a pesar de que hoy [por ayer] no podamos estar del todo contentos con el resultado de la reunión, pues no era lo que esperábamos”.

Hay que recordar que en su edición de ayer este periódico confirmó que el Ministerio no quería prorrogar el convenio, cuyo plazo expiró a finales del año pasado.

la oposición

El portavoz de Unid@s Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que “el informe de la Abogacía del Estado parece confirmar lo que ya se venía comentando con respecto a la justificación de los fondos de Las Chumberas, ya que certifica la necesidad de que esta se produzca”.

Otro de los asuntos en los que incidió Ascanio es que en el informe se dice, “literalmente, que las subvenciones no se pueden destinar a otro fin que no sea la obra de reposición y los gastos que conlleva”, y remarcó que le “preocupa la voluntad del alcalde de no dar las cuentas de Muvisa, ni el detalle de los gastos realizados, que llevamos pidiendo desde hace semanas”.

Por su parte, la concejala de Ciudadanos (Cs) en el citado consistorio Teresa Berástegui afirmó ayer que “los vecinos de Las Chumberas llevan 10 años fuera de sus casas o con miedo a que se les caiga el techo encima. Es hora de que CC y PSOE dejen de tirarse los trastos a la cabeza y asuman responsabilidades por su nefasta gestión”. A modo de conclusión, Berástegui dijo que “lo más importante es que comiencen las expropiaciones, proceso que puede durar años, porque hasta entonces no habrá demolición, ni se podrá mover una piedra”. La concejala de Cs rechazó que “se siga mintiendo a los vecinos con plazos que no van a cumplirse”.

Mientras, el concejal no adscrito Javier Abreu insistió en que “no hacía falta que se gastaran el dinero en ir a Madrid porque la ley es bien clara. O justificas el dinero o devuelves el dinero, otra cuestión es que posteriormente, se haga otro convenio. Si se hubiera actuado con diligencia y eficacia no estaríamos en esta situación”.

La Abogacía del Estado aporta dos opciones para el nuevo acuerdo

El informe de la Abogacía del Estado conocido ayer especifica que las dos opciones posibles serían, en primera instancia, “aprobar una ley” y, como segunda alternativa, llevar a cabo “un acuerdo de transacción sobre el importe de la cantidad que deba reintegrarse (el Ayuntamiento de La Laguna-Muvisa han percibido 25.246.320 euros), que incorporaría un nuevo convenio. Estas alternativas se debatirán en otra reunión de la Comisión de Seguimiento, que se celebrará el 15 o el 18 de febrero.

La plataforma Las Chumberas Basta Ya pone al alcalde José Alberto Díaz (CC) contra las cuerdas en la asamblea vecinal

Los vecinos de Las Chumberas acudieron anoche a una asamblea convocada por el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC). El mandatario nacionalista aportó algunos detalles de la reunión de ayer en el Ministerio e insistió en que el pago de los alquileres, las medidas de seguridad y la revisión de las viviendas “están garantizados”. En un momento de la reunión, ante las palabras de Díaz, la portavoz de la plataforma Las Chumberas Basta Ya, Nieves Báez, le espetó al alcalde: “¿Hasta cuándo nos van a seguir tomando el pelo?”.