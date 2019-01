Fraga defiende un compromiso con el turismo responsable y la sostenibilidad

La jornada de ayer en Fitur de Costa Adeje comenzó muy pronto para el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, que participó en diversas reuniones técnicas y mantuvo un encuentro con directivos del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), organizadores del Foro Fiturtech en el que cada año participan los alcaldes de las ocho localidades integrantes de la Alianza Nacional de Municipios de Sol y Playa. Rodríguez Fraga se entrevistó con Juan Molas, presidente del citado organismo, y abordó asuntos de gran interés para el sector, como son los retos relacionados con la sostenibilidad, las nuevas tecnologías o la innovación que deben afrontar los destinos turísticos.

El alcalde defendió el “tercer impulso” de Adeje, que tiene que ver con “un turismo responsable, donde tanto el visitante como los agentes que participan en el proceso y las propias administraciones que gestionamos las infraestructuras seamos conscientes de la importancia del desarrollo de políticas y acciones que respeten el entorno, el medio y el consumo controlado de los recursos que conforman nuestros municipios”.

Rodríguez Fraga aprovechó para explicar cómo Adeje ha desarrollado un ambicioso proyecto que buscará avanzar en la transformación municipal en Destino Turístico Inteligente a través de unas líneas de trabajo claras y del desarrollo de estrategias que tienen que ver con “mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono asociada a todo el consumo que se realiza en el municipio, promover el acceso transparente y universal a los datos públicos o la medición de la satisfacción ciudadana con la implantación de sistemas de gestión, sensorización y tratamiento de la información, que permitan una mayor eficiencia en la prestación de los servicios”, comentó el alcalde.

proyecto más valorado

Adeje DTI fue seleccionado entre los 38 proyectos presentados por parte de administraciones locales de todo el país, siendo el mejor valorado por parte del Gobierno de España y la UE a través de Red.es. El presupuesto total del mismo es de 5,9 millones de euros, de los que la subvención otorgada supone casi 3,6 millones de euros. “Lo más importante”, dijo el alcalde, “es que es una fuerte inversión que no solo está pensada para beneficiar al sector turístico o mejorar la experiencia de quienes nos visitan, sino que va a repercutir y a mejorar la vida de toda la ciudadanía”. Una delegación municipal ya conoció hace unos meses cómo otros destinos importantes han comenzado la implementación de proyectos similares obteniendo importantes resultados en la gestión de algunos de sus servicios públicos esenciales, como la utilización del agua, el tráfico o la gestión de playas.

Por la tarde, también dentro de esta jornada Fiturtech y relacionado con esos proyectos DTI, la concejal de Turismo, Ermitas Moreira, participó como jurado en la entrega de los ITH Smart Destinations Awards, que premian a las cinco mejores soluciones y herramientas tecnológicas que ayuden a los municipios turísticos a afrontar los retos de la puesta en marcha de un destino turístico inteligente.

El concurso contó con participantes procedentes de toda España, entre ellos el de un grupo de tinerfeños que, bajo el nombre All for you Tenerife 2016, llegaron a la final en la modalidad de accesibilidad.

Fashion Beach Costa Adeje generó un retorno de más de 2 millones de euros

Tanto el alcalde, Rodríguez Fraga, como el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, destacaron el éxito de Tenerife Fashion Beach Costa Adeje, la pasarela de moda que se desarrollará en octubre por tercer año consecutivo en la Playa de Fañabé. Ambos anunciaron que en 2018 tuvo un retorno económico de 2,1 millones de euros, con más de 10 millones de audiencia y 824 publicaciones tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Por otra parte, además del concierto de Il Divo del 15 de junio, presentado el miércoles, el Golf Costa Adeje acogerá la actuación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. En esta ocasión estará acompañada por el tenor tinerfeño Celso Albelo y por el mexicano Javier Camarena. Por último, también se dio a conocer el I Congreso de Ocio Nocturno Spain Nightlife y el I Congreso Canario de Ocio Nocturno que organizará el CEST, además del Rally Villa de Adeje, que ha sido incluido en el Campeonato de Europa de Rallys.