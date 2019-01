La cantautora Sofia Ellar debuta en Tenerife y Gran Canaria

La mezcla british y española de Sofia Ellar, una sutil cantante de 25 años con dos discos autoproducidos en el mercado, alcanza Canarias en abril, en dos citas que tendrán lugar en Tenerife y en Gran Canaria. Ellar actuará el jueves 11 de abril en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna y al día siguiente en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Ambos conciertos tienen ya las entradas a la venta a través de tomaticket.es y en taquilla física en Tenerife y en auditorioteatrolaspalmasgc.es en Gran Canaria.

Con tan solo 25 años, esta cantautora y compositora está demostrando que se puede gestionar una carrera musical de manera totalmente independiente, aunque ello implique un trabajo no solo como artista, sino también como empresaria y gestora de su propio proyecto, quizás más puro y genuino o no tan a la sombra de las directrices o influencias de la industria. No tiene nada en contra de las discográficas, pero de momento está experimentando con hacer sus canciones con el apoyo de las herramientas de la era digital. Ha sacado dos discos: Seis peniques (2017), del que han destacado sobremanera el trabalenguas Amor de anticuario y Segundas partes entre suicidas, y Nota en Do (2018).

El proyecto Sofia Ellar, cuyo éxito se cimienta en redes sociales como Instagram (con 253.000 seguidores), Spotify (con una media de 400.000 oyentes al mes y algunos temas acumulando más de 7 millones de escuchas, como “Segundas partes entre suicidas”) y Youtube, surgió a raíz del trabajo de Fin de Grado que Sofia elaboró como colofón a su carrera de Administración y Dirección de Empresas. Ese fue el inicio pero es ella la primera sorprendida de los frutos que está recogiendo de la sorprendente

celeridad que provocan las redes hacia su música. En este camino de esfuerzo y dedicación que comenzó desde muy pequeña, Sofia y su guitarra se han convertido en un fenómeno musical nuevo, fresco y distinto, dispuestos a crecer y evolucionar con un público tan fiel y agradecido como trata de ser ella.

No tiene nada en contra de las discográficas, pero de momento está experimentando con hacer sus canciones con el apoyo de las herramientas de la era digital. “Antes dependías del apoyo de una discográfica para la promoción, pero ahora estamos en la era digital y la tecnología está al alcance de cualquiera, así que todo el mundo puede grabar un disco y autopromocionarse casi con cero euros. No digo de este agua no beberé, porque tengo muy buena relación con las tres discográficas más grandes de

España, pero de momento estoy experimentando”.

Tras sus “Sold out” (todo vendido) en salas tan conocidas como la Joy Eslava o La Riviera en la capital o Razzmatazz en Barcelona, así como Galicia, Castellón y otros lugares, Sofía se encuentra en plena gira de promoción de su segundo álbum. Además, ha recorrido los escenarios de numerosas ciudades por todo el territorio español, adentrándose incluso en el mundo de los festivales, tocando en algunos tan prestigiosos como el Starlite (Marbella), con un cartel en solitario, o Jardín de las Delicias (Madrid) compartiendo escenario con grupos como Sidecars o Beret.

Seis Peniques y Nota en Do

De enorme sutileza pero con raza, Sofía aprendió a cantar antes que hablar, y en cuanto tuvo oportunidad comenzó a escribir las letras que le venían a la cabeza en un cuaderno; letras que pronto transformó en canciones. En febrero de 2017 lanzó su álbum debut Seis Peniques, cuyo single “Segundas partes entre suicidas” llegó a ocupar el segundo puesto de popularidad en Spotify. Su influencia internacional como

artista española nacida en Londres le ha llevado a componer temas en habla inglesa como Ahead of us, Spanish little place, Boots and cats o Fire of fame. Un año más tarde -en febrero del 2018- presentó su segundo trabajo Nota en do, con el que, de la mano de su primer álbum, está dando la vuelta a España.