Ni uno ni dos ni tres… hasta cuatro contenedores de basura en un ‘parking’ de discapacidad

Miren que estamos cansados de denunciar actos incívicos que afectan a colectivos vulnerables, pero algunos parece que no aprenden. A la triste moda de aparcar en estacionamientos reservados para conductores con discapacidad hay que unir ahora la de convertir esos espacios en auténticos basureros. Y si no, ahí tienen la fotodenuncia de un lector ayer mismo desde la calle Tajaraste, en el barrio capitalino de Ofra. ¡Nada menos que cuatro contenedores en el aparcamiento! El hombre no salía de su asombro. Nosotros tampoco.