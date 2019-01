¿Otro caso Lemes en Güímar para el PP?

Manuel Domínguez dijo que Luisa Castro era un diamante en bruto del Partido Popular, sin embargo en Güímar se pregunta cuándo lo van a pulir. Nadie duda de que Luisi volverá a ser la candidata de los populares a la Alcaldía -aunque todavía no es oficial- pero la duda se mantiene sobre si se le admitirá el órdago de ir en las listas del Cabildo, para las que que incluso el coordinador del PP en Güímar, Víctor González, insiste en pedir primarias si hubiera más de un candidato. En el PP eso de las primarias no va con ellos, aunque a nivel nacional las hicieran para suplir a Rajoy. Además, el presidente insular (Manuel Domínguez), ya avisó en Onda Tenerife que quien se postula no sale bien parado en la foto. Y ojo, que Domínguez ya tiene a sus espaldas la baja de Lemes en Arafo. Y desde Güímar avisan que puede haber otro caso Lemes, aunque sin terminar en Coalición Canaria como ha hecho él con su Agrupación Independiente de Arafo.

Julio Concepción, candidato del SSP en Arona

Vamos a darle una alegría a Carlos Alonso, si fuera que este seguiría siendo el presidente del Cabildo después del 26 de mayo: Julio Concepción, el azote de Podemos en esa corporación, no saldrá reelegido consejero, porque Sí se puede le postula como candidato en Arona, pendiente del acuerdo con las confluencias de Podemos e Izquierda Unida en ese municipio. En SSP no se permiten los dobletes, al menos por ahora. Lo que está descartado, aunque surgió con fuerza el rumor, es que la periodista Blanca Salazar (Blanca Hari) sea la candidata, y menos em Arona, dice ella con rotundidad para descartar cualquier posibilidad. Y yo la creo.