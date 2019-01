Patricia Martín Cabrera, en la antesala del sueño olímpico

Patricia Martín Cabrera ya tiene localizada en el mapamundi la ubicación de Minsk… y la de Tokio. La boxeadora del club Dude Box de Candelaria estará en la capital de Bielorrusia el próximo mes de junio para representar a España en la segunda edición de los Juegos Europeos que podrían servirle para sacar el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El sufrimiento del día a día estaría más que justificado si la boxeadora palmera afincada en Tenerife lograra la clasificación para la cita olímpica. Patricia no se conforma con estar en Minsk, quiere probar el sabor de los Juegos. “Desde que me dieron la noticia mi mente no ha parado de volar”, reconocía ayer, todavía subida en plena ola de emoción la pupila de Jonay Negrín, que explicaba que estaba “más que contenta y súper motivada” para tratar de ver cumplido “ese sueño que tenemos todos los deportistas de poder estar algún día en los Juegos Olímpicos”.

Patricia será la representante española en la categoría de menos de 75 kilos de peso. Su puesto se lo ganó a pulso después de su participación en el Campeonato de Europa que se celebró en 2018 en Sofía (Bulgaria). De allí salió como décima clasificada en el ranking pertinente y esa condición le ha selldo el pasaporte hacia la oportunidad soñada.

España llevará representación en las categorías de menos de 51, 57, 60, 69 y 75 kilos de peso. Ahí, en esa división donde las manos pesan y la experiencia de las rivales multiplican por mucho la de Patricia, es donde la deportista canaria quiere ofrecer su mejor versión “para poder abrir la puerta de mi sueño”. “Quiero demostrarle a los míos y, sobre todo a Jonay Negrín, mi entrenador, que todo el esfuerzo y todo el trabajo que han hecho conmigo tiene sus frutos”, decía visiblemente emocionada una Patricia que asumía la dificultad del reto “porque los desafíos están para afrontarlos, prepararlos y superarlos y este que tengo por delante es el que siempre he querido tener”.

Doce combates de boxeo y dos de kick boxing son el bagaje que atesora como experiencia Patricia Martín Cabrera en su trayectoria deportiva. Llegó tarde, pero con toda la fuerza del mundo y en apenas tres años de batallas ya cuenta con dos títulos nacionales amateur y dos medallas de plata internacionales en el Boxam, entre otros logros deportivos.