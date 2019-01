Paula, la menor que continúa desaparecida en Tenerife, contactó ayer supuestamente con su madre

La desaparición y posterior localización en buen estado de varios menores de edad durante las últimas semanas en el Archipiélago mantiene a la población canaria en una desazón debido al supuesto reto viral llamado 48 horas que consiste en fugarse de la vivienda durante, al menos, dos días para aparecer en la lista de personas desaparecidos.

Sin embargo, la ausencia de Paula Curbelo Silva, de 17 años, que fue vista por última vez en el municipio tinerfeño de La Orotava, no parece coincidir con el modus operandi de los jóvenes anteriores, ya que su familia desconoce su paradero desde el pasado lunes, 7 de enero.

Santiago Martín, coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias, ha confirmado a DIARIO DE AVISOS que “hasta hoy a las 8.00 horas, que fue cuando hablé con su madre, la chica no ha aparecido”. Martín, que ha tenido que desmentir este viernes a varios medios de comunicación que la menor hubiese sido localizada anoche, explica que “mientras no tengamos una clara confirmación de la persona que denuncia, no desactivamos”. “La precipitación de desactivar la alarma nos ha hecho, en varias ocasiones, cometer errores en diversos puntos de España”, añade.

Un desconcierto que pudo haber sido fruto de una llamada que recibió ayer su madre de “Paula Curbelo o alguien con la voz fingida que afirmaba que anoche volvería a casa”, pero, hasta el momento, “no ha sido así”. El coordinador de SOS Desaparecidos en las Islas desconfía de que se tratase realmente de la joven e, incluso, “podría tratarse de alguien coaccionándola para que hable”. Asimismo, asegura que Paula “ni tiene teléfono móvil ni da señales de vida”.

Es por ello que, en estos momentos, el dispositivo de búsqueda permanece activo y desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información se dirijan a los teléfonos 642 650 775 y 649 952 957 y al e-mail sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es.