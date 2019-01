Peñalver: “Hablo ahora, tanto tiempo después, para que lo de Millán no se repita más”

“Hablo ahora, tanto tiempo después, para que nunca más se repita algo así y porque considero que tengo una obligación social tanto desde la perspectiva personal como la que tengo hacia los demás”. Así explicaba para DIARIO DE AVISOS en diciembre de 2016 el que fuera medalla de plata en decatlón durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Antonio Peñalver, por qué esperó 30 años para acudir a una comisaría y relatar los abusos sexuales que, presuntamente, sufrió por parte de su gran mentor deportivo, Miguel Ángel Millán.

Precisamente, Peñalver (que en la tarde de ayer llegó a Tenerife) repetirá hoy dicho relato en la tercera sesión del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra el exentrenador nacional de atletismo para las llamadas pruebas combinadas.

Un día después de que el Decano de la prensa de Canarias desvelase, en exclusiva nacional, lo que había contado Peñalver en una comisaría de la Policía Nacional de Murcia a la que acudió un domingo de aquel diciembre, reconocía a este periódico que Millán, presuntamente, abusó sexualmente de él “durante varios meses” cuando el atleta apenas contaba con 13 y 14 años de edad,

Cuestionado sobre por qué, tras la ruptura con Millán en 1992, no denunció estos comportamientos durante el tiempo transcurrido hasta 2016, decía este medallista olímpico que ni se lo planteó, dado que “entendía que todo aquello era parte del pasado, algo que ya se había terminado. Sin embargo, tras conocer la denuncia que presentó en La Laguna un joven tinerfeño [la que ha dado pie a este juicio junto a la de otro joven, por cuanto el resto de casos como el de Peñalver están prescritos] decidí contarlo”, en una decisión nada sencilla, por cuanto conoció a Millán siendo el exdecatleta un niño de 9 años y el técnico deportivo uno de sus profesores en aquella escuela.

A pesar de que es obvio que poco beneficio puede esperar Peñalver de una decisión que sí afecta directamente a su imagen pública, insiste: “Lo hice para que no se repita. Pero entiendo a quienes, en la misma situación, no se atreven a dar el paso, porque no es sencillo hacer frente a las consecuencias de dar la cara en un tema de estas características”.

Pero Peñalver no viene solo. Con él llegan otros cinco exatletas murcianos, dispuestos a declarar que también sufrieron abusos. “En realidad, solo en Murcia los casos pueden ser entre 20 y 30”, recordaba en su día el medallista olímpico.

Sea como fuere, en total son 13 los testimonios (incluyendo los dos denunciantes) que señalan en este juicio a Millán como un presunto depravado sexual que durante más de 30 años ha seguido el mismo patrón, aunque los relatos canarios permiten adivinar un agravamiento en sus abusos. Según dicho patrón, las víctimas son varones de entre 12 y 16 años que acaban enredados en la magnética personalidad de un adulto que, por otra parte, es uno de los mejores entrenadores de la historia del atletismo español.

Cinco de los trece casos son canarios, y si los dos denunciantes prestaron declaración en la primera sesión de esta vista (que se celebra a puerta cerrada a propuesta de la acusación particular), ayer lo hicieron los otros tres sucedidos en las Islas, concretamente uno en Fuerteventura y dos en Tenerife.

También declaró (por videoconferencia) uno de los afectados murcianos, una atleta tinerfeña (clave para animar al primer denunciante tinerfeño para que fuera al juzgado) y los policías actuantes. A este respecto, cabe recordar que se acusa a Millán, también, del delito de exhibición de pornografía a menores de edad.

Resta añadir que el fiscal pide 12 años de cárcel para Millán, por los 21 años de la acusación particular. Él lo niega todo.

Odriozola tenía pleno conocimiento de lo que había pasado en Alhama

“José María, el tema este turbio de Alhama [Murcia] no se ha olvidado aunque se haya tapado, esto va a saltar algún día”, le dije al presidente de la española para advertirle de que quizás sería mejor que la federación no tuviera contactos con Millán”. Quien así hablaba para El País en diciembre de 2016 era Rosendo Berengüí, eterno presidente (entre 1984 y 2012) de la Federación Murciana de Atletismo. “Y Odriozola, que conocía perfectamente lo que había ocurrido en Alhama, me respondió que estuviera tranquilo: “De momento no tenemos motivo para dudar de él. Por lo que me han dicho, Millán se ha normalizado. Todas las personas pueden rehabilitarse y hay que ayudarlas”, recogía el rotativo nacional.

Hoy jueves Odriozola declarará como testigo por videoconferencia en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra Miguel Ángel Millán. Al menos cinco jóvenes canarios aseguran que Millán también abusó de ellos.