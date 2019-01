¡Que no me gusta leer!

Hace tiempo tuve una conversación con una madre de un niño de 10 años en la Biblioteca a la que ambas somos asiduas; en tono íntimo me confesó que a su hijo no le gustaba leer y que estaba muy preocupada porque desde siempre en casa se había leído y ella le había llevado a la biblioteca con frecuencia.

Le pregunté qué le gustaba hacer al niño y me dijo que estaba muy centrado en el fútbol. Le comenté que no se preocupara, que si al niño no le gustaba leer, no pasaba nada. Abrió los ojos como platos y casi gritó: ¡¡¿Cómo que no pasa nada?!! Le conté la historia de otra madre de un niño de la misma edad que el suyo que estaba preocupada precisamente por todo lo contrario: el chico no hacía ninguna actividad física y se pasaba las horas en su cuarto leyendo. Le motivaban las sagas, los libros de aventuras, de zombies y vampiros y no tenía interés en salir con amigos. Estaba “encerrado en casa todo el día”. Me contestó: “Hombre, tampoco es eso”.

Me marché a casa pensando que cuando yo era pequeña no había planes ni estrategias de animación a la lectura de la manera en que ahora proliferan. Nunca escuché a nadie que viniera a decirme lo importante que era leer y lo bueno que iba a ser para mi vida. Disfruto de los libros, del conocimiento de mí misma que me ofrecen, de la alegría, la compañía, el conocimiento que me aportan. Pero nadie me convenció de ello. Nadie me obligó –salvo la escuela- a leer algo que no quisiera leer o no me interesara.

Pero hoy está de moda animar a leer. Surgen como plagas los planes lectores, las campañas, las horas de lectura de dudosa utilidad, y a veces nos olvidamos de que el momento en que el libro y quien lee se encuentran no siempre viene acompañado de este tipo de parafernalias. A veces, sencillamente, con suerte, surge el momento, el libro adecuado y la chispa de curiosidad necesaria.

Me da la sensación de que si tenemos esta necesidad tan apremiante de que la infancia lea es porque algo falla. En la escuela, en la familia, en la sociedad. Tantas campañas de sensibilización, tanto pan y circo y tan poco hablar de los libros que nos apasionan si es que nos apasiona alguno.

Me he encontrado con muchas familias preocupadísimas porque sus hijos e hijas lean que no han abierto nunca un libro ni han leído en casa, y eso me ha gustado. He comprendido que aunque ellos no hayan tocado nunca un libro quieren que su hijo sí lo haga porque consideran que es importante. También los que sí leen y se preocupan por que sus hijas no sientan interés.

El caso es que existe el derecho a no leer, al igual que existe el derecho a no hacer deporte, a no sentirse atraído por el cine, a no acercarse jamás a un museo. ¿Se interesarán más los no interesados si se les insiste y obliga?

Creo que se trata de sentir pasión y compartirla como quien siembra. Con suerte, alguna semilla crecerá.

* Laura Escuela es narradora oral.

CUENTOPOLIBROS

En esta sección compartiremos álbumes ilustrados, novelas o libros de poesía infantil que puedes encontrar en librerías o bibliotecas para compartir en familia. ¡Disfruta y cuéntanos qué te parecen!

Los más pequeños

Este álbum ilustrado cuenta con imágenes la aventura de perro buscando un lugar del que salga agua para beber. Un libro estupendo para describir con los prelectores lo que sucede, nombrar los objetos que aparecen y acompañar a perro en su búsqueda. ¿Conseguirá perro saciar su sed?

Los que empiezan a leer

Sapo y Sepo son dos personajes clásicos de la literatura infantil que han hecho las delicias de miles de lectores. Historias sencillas, accesibles, comprensibles para los que empiezan a leer. Sus personajes son entrañables, tiernos, ingenuos, sabios como sabia es la infancia. Dos sapos que viven aventuras donde se pone a prueba la amistad y el cariño.

Los que ya leen

En este libro se narra la historia de Humberto, un viejo payaso de circo que vuelve al pueblo en el que nació para realizar su última función. También es la historia de dos niños, Salvador y Saskia. Las vidas del anciano y los niños se cruzan, y la autora nos va presentando a otros tantos personajes importantes y va engranando perfectamente la historia hasta llegar a un final bello, amable, revelador.

In English

El pequeño búho se ha caído del nido y ha perdido a su madre. La busca por todo el bosque con ayuda de una ardilla, pero sin suerte. ¿La encontrará al final? Un cuento con estructura repetitiva, perfecto para contar, dramatizar y compartir con los más pequeños en inglés.