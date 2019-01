Se hace viral este hilo de un padre indignado con las quejas de un vecino por el llanto de su hija

La hora de llevar a la cama a los niños suele convertirse, con mucha probabilidad, en una pesadilla para los padres, pero también para los vecinos. Llantos, gritos, llamadas de auxilio ponen en pie a todo el vecindario, preocupan a los padres, rompen el sueño a cualquiera, amargan el día. Y lo peor, los bebés no vienen con interruptor para apagarlos y menos para bajarles el volumen. No queda otro remedio que aguantar, respirar profundo y aplicar todas las técnicas posibles para que el niño vuelva a dormir. Cuando el objetivo es alcanzado, a muchos padres, y también a muchos vecinos, les ocurre los mismo: se quedan insomnes hasta la siguiente llantina.

Visto lo visto, un padre ha compartido en su cuenta de Twitter un hilo que se ha convertido en todo un fenómeno viral: se trata de un decálogo dedicado a su vecino. El progenitor ha querido responder, a través de la red social, a los carteles que le pegan en la puerta de su casa para que calle a su hija por la noche. La protesta es la siguiente:

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz

3. La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo.

4. Si tocara el tambor a las 4.00 AM, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie.

