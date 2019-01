Twitter se enciende contra Netflix por incluir subtítulos en “español de España” en la película ‘Roma’

A estas alturas alguien en Netflix puede estar arrepintiéndose de haber incluido en la película ‘Roma’, de Alfonso Cuarón y una de las favoritas en los Globos de Oro del pasado domingo, unos subtítulos “en español de España”.

La polémica está servida, ya que muchos espectadores no han entendido la necesidad de traducir una película que ya está en español sustituyendo unas palabras por otras. Por ejemplo, en lugar de mamá se subtitula con madre, en lugar de enojar se subtitula con enfadar; unos cambios que no han gustado nada tampoco al director de la cinta, que ha opinado que es “parroquial, ignorante y ofensivo para los propios españoles”.

Hasta la RAE ha opinado que no existe un Español bueno y otro malo. El académico Pedro Álvarez de Miranda, según cita EL ESPAÑOL, ha opinado que “es absurdo, porque lo entendemos todo, y lo que no, podemos deducirlo por el contexto”.

En lo que todos están de acuerdo es en que, para no perder la esencia de la historia narrada, siempre será mejor ver la película en VO, y más en este caso, que se entiende a la perfección.

Pensaba que era un bulo, pero no, @NetflixES subtituló ‘Roma’ al español de España (¡!) y todo resulta, en mi opinión, forzado o mal adaptado (véase imagen). Mejor elegir «Subtítulos CC», porque son transcripción.

A ver, que yo entiendo algunas expresiones del español mexicano (igual que de otros países) pero a lo mejor otra persona no. ¿Qué hay de malo en intentar que todo el mundo entienda la película? Entiendo a Netflix y yo habría hecho lo mismo.

En Netflix hacen lo mismo con las series espanolas, las latinizan para que las entiendan los que no estan familiarizados con el espanol de Espana. NO es para tanto….

Qué chiste tiene verla en otra versión de el lenguaje español? Se supone que es méxicana (que alguien me explique cómo se pondrían si se dobla una peli española al lingo méxicano) 🙄🙄🙄 obvio que pierde su esencia!

Son subtítulos y hay muchas expresiones que no se comparten. Mi experiencia es que es necesario el complemento (que no quita la versión original). Si es dentro de España y hay cosas de Andalucía o Cataluña que no se entienden en Madrid y viceversa…

— Juan (@juan_con_tierra) 9 de enero de 2019