Antonia Garrido: “Invito a todas a vivir; los 60 de ahora no son los de antes”

“Por mucho recorrido que una tenga en la vida, lo de ayer (por el miércoles) fue diferente. Soy bailarina de clásico, español, flamenco y de todo, pero lo de ayer no tiene nada que ver con lo que he hecho: el ambiente, la situación, esto es otro mundo totalmente desconocido para mí, en el que la única ventaja que tenía es la de haber trabajado de cara el público toda mi vida”. Y es que la Reina de los Mayores de Santa Cruz 2019, Antonia Garrido, a sus 60 años, y después de una larga carrera profesional al frente de su propio ballet, con el que llegó a inaugurar la sala Andrómeda del Lago Martiánez, descubrió en el Recinto Ferial la verdadera esencia del Carnaval.

Su fantasía, Soy fortuna, diseñada por Antonio Santos y en representación de Bingo Canarias y Bingo Ciudad de La Laguna, logró conquistar al jurado y al público con sus más de 25.000 piedras, que convirtieron el traje de Antonio en un brillante diseño, en todas sus acepciones. “No puedo explicar lo que sentí cuando dijeron mi nombre; no sabía si llorar, reírme…”. Admite que a medida que se iban conociendo los nombres de las damas fue perdiendo esperanzas de ganar algo. “Cuando dijeron la primera dama pensé: me voy a casa sin nada. Así que no me lo esperaba a pesar de que mi traje era espectacular”.

Antonia asegura que lo que más la atenazaba era la “responsabilidad”. “Si es algo que haces tú sola, pues lo asumes y ya está. Pero el trabajo no es solo mío, hay todo un equipo detrás, muchas horas, el dinero de los patrocinadores, y, en un tiempo limitado, te ves con la responsabilidad de mostrar todo eso”.

Junto a Antonia estaba su diseñador Antonio Santos, que lleva más de 20 años en el mundo del Carnaval y que este año presenta candidata en los tres concursos. “Tengo un equipo fantástico que me ayuda”, explicaba Santos sobre el diseño de la fantasía. “Gracias a los patrocinadores se pueden hacer realidad los sueños porque apuestan por los trajes y la gente que trabajamos en los talleres lo hacemos con amor al Carnaval”, explicó Santos en alusión a sus patrocinadores, José Antonio González y Manuel Padrón, que también acompañaban a la Reina y al diseñador. “Llevamos trabajando en el diseño desde septiembre, y ya desde noviembre en su elaboración”, añadió el veterano diseñador que consiguió el cetro de la Reina de Mayores en 2011 y 2013.

Antonia por su parte confiesa que no ha necesitado una preparación física especial para lucir Soy fortuna. “Ha sido más un trabajo de mente, de actitud, porque llevar el traje ha sido muy fácil, excepto el tocado”, comenta sonriendo. “Es que yo soy muy expresiva y el tocado no te permite mover el cuello. Para mí fue el gran reto del traje”, añadió Antonia.

Cuando se le pregunta qué le diría a otras mujeres de su edad que quieran presentarse, Antonia responde que no se lo piensen, que lo hagan. “Los 60 años de ahora no son los de antes, cuando una mujer a esta edad estaba mal, no caminaba o estaba todo el día sentada. Así que solo puedo decir que lo hagan, que se presenten a candidata, y, sobre todo, a vivir”. La Reina de los mayores confiesa que está deseando vivir el Carnaval con todo el pueblo de Santa Cruz. “Yo me disfrazo y me desaparezco”, dice entre risas, mientras su diseñador sugiere que se vistan de bolas de bingo.

La vitalidad que desprende Antonia se explica, en buena medida, como ella misma admite, porque se mantiene ocupada. “Ahora estoy estudiando en Radio ECCA. La verdad es que tampoco he parado de estudiar”, dice para, a continuación, enumerar todos los cursos que ha hecho en poco menos de dos años: “Me saqué el nivel dos de inglés, me metí en la Escuela Oficial de Hostelería y saqué el título de cocina y ahora estoy en un grado superior de peluquería”. “Para mantener esta actitud -continúa- es importante mantenerse ocupada”.