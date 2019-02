Barragán (CC): “Sánchez ha tomado una decisión lógica convocando elecciones porque la legislatura estaba terminada”

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha manifestado tras conocer que Pedro Sánchez había anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril que “es una decisión lógica. A Pedro Sánchez no le quedaba otra salida, porque tras el fracaso de no sacar adelante los PGE de 2019 la legislatura estaba terminada”. “Nos alegramos en cualquier caso de que no haya hecho coincidir el mismo día estas elecciones generales con las elecciones autonómicas, locales y europeas del 26 de mayo para no confundir aún más a los ciudadanos. Si los ciudadanos de Canarias hubiesen tenido que votar el mismo día en siete urnas distintas hubiera sido un auténtico caos”.

“Vamos a comenzar a trabajar desde el próximo lunes en las candidaturas nuevas al Congreso y el Senado. De momento no es posible adelantar nombres, aunque todos saben que nuestro principal aval de la provincia de Santa Cruz de Tenerife será de nuevo Ana Oramas”, adelantó Barragán, quien advirtió que este adelanto electoral “nos trastoca mucho las estrategias que teníamos de listas electorales, al tener que incorporar ahora las del Congreso y el Senado”.

Coalición Canaria comenzará ya a preparar una nueva logística “para decirle a los ciudadanos de Canarias que se verán sometidos a mucha información por parte de todos los partidos, y que durante los próximos meses se va a producir una precampaña y campaña permanentes. Espero que sepan comprender las necesidades de la democracia”, señaló Barragán, quien animó a los ciudadanos a “votar lo que crean en conciencia. Por nuestra parte, Coalición Canaria seguirá defendiendo su proyecto político en el interés general de las Islas”.

El secretario general de Coalición Canaria ha destacado como único responsable de este adelanto electoral “a Pedro Sánchez, que ha sido incapaz de escuchar a los partidos constitucionalistas y ha dejado que sus socios de gobierno, los que le ayudaron a ganar la moción de censura contra Rajoy, le dicten la senda de su gestión. Esa falta de cintura política y los compromisos adquiridos con sus socios han terminado por pasarle factura dejándolo solo en esta aventura política”.

José Miguel Barragán ha lamentado que la legislatura concluya con un deterioro de las relaciones Canarias-Estado y sin que se cumplan los acuerdos alcanzados para las Islas. “Ha sido un periodo complicado por la falta de concreción de los acuerdos vinculados a los PGE de 2018 respecto a los que quedan asuntos pendientes. Pero también en relación a los compromisos asociados a los PGE de 2019 que finalmente no ha salido adelante prorrogándose el presupuesto anterior que quedará vigente,. Esa cuentas del 2019 vulneraban las dos principales leyes de nuestra comunidad autónoma, aprobadas recientemente, y que protegen un territorio como el canario, alejado del continente: el Estatuto de Autonomía, y el Régimen Económico y Fiscal”.

Barragán ha reiterado que “España debe recuperar el diálogo y el consenso perdidos en los últimos meses para poder salir de esta permanente situación de ingobernabilidad. La convocatoria de elecciones generales el 28 de abril y las elecciones autonómicas, locales y europeas del 26 de mayo, aunque no sea el escenario más adecuado al hacerlas coincidir en tan poco espacio de tiempo, le dará a los ciudadanos la oportunidad de elegir democráticamente a sus representantes para sumar la capacidad y estabilidad política necesarias para afrontar los retos que necesita este país de manera transversal”, ha explicado Barragán, para quien la fragmentación política que divide España tras el intento de independentismo catalán “nos obliga a todos a tratar de alcanzar una posición común que nos permita avanzar como país, recuperar la estabilidad política y social, y trabajar para conseguir una estructura territorial adaptada a los nuevos tiempos en la que todos nos sintamos cómodos”.