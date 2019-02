Canarias saldrá a la calle contra el ‘no’ de Madrid a la ayuda del agua de riego

Las organizaciones agrícolas y diversas fuerzas políticas canarias están dispuestas a celebrar “una gran manifestación” en Tenerife, La Palma y Gran Canaria el 22 de marzo (Día Mundial del Agua), un mes antes de las elecciones generales, para protestar por la pérdida de los ocho millones para riego agrícola en el Archipiélago, pese a constituir un derecho blindado en el actual Régimen Económico y Fiscal (REF). Los agricultores y comunidades de regantes barajan “sacar los tractores a la calle” por este impago. El consejero de Agricultura, Narvay Quintero (CC-AHI), mostró ayer su tajante repulsa a la “desafortunada” decisión del Gobierno central.

La noticia cayó ayer como un jarro de agua fría en el Parlamento canario, donde se desarrollaba el último debate del estado de la nacionalidad de esta legislatura, al trascender que la subvención había sido denegada por el Gobierno central, el mismo día, en el Senado, alegando incompatibilidad jurídica con la Unión Europea. Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias, partido que consiguió la ayuda en las negociaciones con Rajoy para los dos últimos presupuestos estatales, declaró, indignado, a DIARIO DE AVISOS, que “nos tendrán a la cabeza de la manifestación por este atropello innecesario”. A su juicio, la traba comunitaria es subsanable dada la condición de Canarias como región ultraperiférica, que avala el sobrecoste del agua en las islas respecto al continente.

“Que no tenga duda el sector. Mi partido y yo personalmente iremos a la cabeza de esa manifestación si el Gobierno central no lo arregla”, declaró, por su parte, a este periódico, en mitad del conflicto que eclipsó el propio debate parlamentario, el secretario general del PSC-PSOE, Ángel Víctor Torres, que citó el artículo 14 bis 19/1994 del REF, en que se basa dicha subvención. Mientras atendía la llamada del DIARIO, Torres recibió un mensaje telefónico de la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, emplazándolo a un nuevo contacto a primera hora de esta mañana “para dar una solución satisfactoria al problema”.

La ministra aseguró ayer en el pleno del Senado que la prórroga de los Presupuestos ha hecho decaer la citada partida de ocho millones de euros prevista en 2018, que sí se ejecutó en 2017. Ribera respondió así a la senadora de Nueva Canarias María José López Santana, que le había preguntado por la fecha en la que se transferirá ese dinero a los agricultores de las Islas.

“Acabo de entender que se han perdido los ocho millones de euros”, le replicó sorprendida la senadora a la ministra tras escuchar el anuncio. López Santana recordó que en 2017 se pagaron 6 millones a los agricultores y para 2018 se previeron esos ocho millones en los Presupuestos, pero el nuevo Gobierno socialista no los ha abonado. “Es un derecho consolidado por pura necesidad”, dijo la senadora, quien señaló que el agua es un bien escaso en Canarias y que con esos fondos se abarata el sobrecoste de producir agua para riego agrícola en su comunidad autónoma.

“PROBLEMA TÉCNICO”

Teresa Ribera señaló que su departamento se encontró con “un problema técnico” para abonar esa partida porque “no era compatible con el marco comunitario”. Remarcó que no ha habido “manera de encontrar una solución adecuada”, pero que se podía haber incluido en los Presupuestos de 2019 si se hubieran aprobado. “La voluntad política existe, pero hay un problema de orden mayor”, dijo la ministra, que afirmó que sí se han dedicado 1.800 millones a Canarias para depuración y saneamiento de aguas.

Asaga acogió las noticia con un profundo malestar. El Gobierno “ha jugado con la dignidad de los agricultores”, señaló el técnico de Asaga, Javier Gutiérrez, que criticó, en calidad de portavoz, las “formas”, porque el ministro de Agricultura que estuvo el lunes en Gran Canaria “nos dijo que estaban trabajando para solucionar este asunto y en menos de 24 horas la ministra dice que el dinero se ha perdido”.

Para Gutiérrez, el Gobierno “ha estado mareando la perdIz desde el mes de octubre, en que le recordamos que tenían que transferir el dinero, y han jugado con el sector”. “Esto no se trata de política, es un derecho que tenemos los agricultores por vivir en un territorio alejado”. Asaga exigirá a la ministra una explicación formal y mantendrá una reunión con todo el sector.

JAQUE MATE: LA MINISTRA ECOLÓGICA ESTÁ ‘VERDE’ EN EL CARGO

Narvay Quintero, que es un consejero dialogante y mesurado, el no de la ministra Teresa Ribera a los ocho millones para agua de riego lo sacó ayer de quicio. La ministra de Transición Ecológica está verde en este oficio. A ningún cargo público con su responsabilidad y un mínimo de sentido común se le ocurriría soliviantar a toda una comunidad autónoma por una partida de ocho millones, que es el chocolate del loro. Se trata de una minucia que sobredimensiona el feo detalle de castigar a un sector sometido al sobrecoste de la geografía a la hora de producir agua respecto al continente. El Gobierno central debe enterarse antes del terreno que pisa, aprender las asignaturas singulares de Canarias, o meteduras de pata como esta lo condenan ante la opinión pública. Está obligado el Gobierno de Pedro Sánchez y cada uno de sus ministros a hilar fino con las islas. No está el horno para bollos, con las cataluñas al fuego. Si el Gobierno no lo remedia a tiempo, habrá tractorada y una nueva grieta en el PSOE, pues los propios socialistas canarios adelantan que serán los primeros en ponerse al frente de la manifestación. Peor, imposible. ¡Jaque mate!