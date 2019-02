Carmen Lourido: “He querido ser una Reina del Carnaval activa e involucrada”

Ya lleva un año como Reina del Carnaval y alargará su mandato hasta el próximo día 27 cuando se celebre la gala de 2019 donde se elegirá a su sucesora. Carmen Lourido entregará su cetro, y con él cerrará una de las etapas más bonitas de su vida. La ha disfrutado al máximo, pero llega la hora de dar el relevo.

-¿Qué va a hacer usted el próximo día 27, suspirar, llorar, respirar profundo…?

“Va a ser un cúmulo de muchas sensaciones. Está claro que sentiré nostalgia porque he vivido este reinado con tanta intensidad… Ya toca entregarlo, es lo que toca, pero me siento muy satisfecha por haber podido mantener un reinado activo en el que he hecho muchísimas cosas, no sólo ir de jurado sino que he viajado, he conocido muchísima gente, nuevas culturas e incluso otro carnaval como el de Colombia. Ellos tienen un carnaval que se llama de Negros y Blancos y allí encontré otros carnavales de México, Uruguay, y otros países. Ha sido una experiencia muy enriquecedora que me ha permitido conocer otras culturas y para que ellos conozcan lo nuestro”.

-Entonces se puede decir que ha disfrutado mucho de su condición de Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife…

“Mi intención era esa. No quería que pasaran las fiestas y me quedara sin hacer nada al respecto. He querido darle otro enfoque, ser una reina activa, una reina involucrada, por eso también he estado presente en la inauguración de la plaza de Charlot, en la calle de Los Rumberos, las distintas actividades de Plenilunio y también he recibido grupos de personas mayores en la Casa del Carnaval, trabajé en un documental con One Feeling… ha habido muchas cosas y me encuentro bastante satisfecha con todo lo que he hecho”.

-José Luis Trujillo, autor del cartel del Carnaval 2019, decía en una entrevista reciente que la Reina del Carnaval es la máxima expresión de esta fiesta, que sin Reina no hay Carnaval y usted parece que coincide con él…

“Al fin y al cabo te conviertes en la embajadora de un Carnaval, pero además de ser esa especie de embajadora tienes que tener inquietudes por aprender del Carnaval. Si sales fuera e incluso aquí, cuando te hacen entrevistas tienes que saber de qué estás hablando, no sólo saber de diseños y diseñadores, también hay que saber algo de historia del Carnaval, de murgas, de comparsas…”

-Y de eso se habrá empapado entonces…

“Sí, además de todo eso ha tenido una iniciativa que todavía no he publicado. Es algo que quería crear para mantener ese reinado activo y la verdad es que cuando empecé no pensé que iba a tener tanta actividad, pero me he ido haciendo fotos por todos los lugares de Santa Cruz relacionados con el Carnaval, Por ejemplo en la calle de la Fu-fa, que tengo que hacerme aún la foto, la calle de Los Rumberos, la plaza de Charlot, la calle de María Isabel Coello, una diseñadora muy famosa que falleció hace poco… hay muchos sitios donde he querido hacerme esas fotos porque son lugares que muchas veces, por el día a día, pasan desapercibidos”.

-Hace poco menos de un año que fue elegida Reina del Carnaval, pero ¿cómo fue ese proceso desde el primer día que dio el paso para presentarse?

“Yo ya había tenido la experiencia con Antonio Santos en 2017 y ahí fue donde conocí a Jorge González y fue Jorge, a través de un mensaje, el que me dijo que si quería repetir. Yo era seguidora suya desde el año 2014 cuando sacó un diseño llamado Sambo. Aquel día fue cuando me cautivó como diseñador. A partir de ahí lo seguí y fue una gran sorpresa que me llamara, no lo esperaba. Es más, yo no quería presentarme más porque me gusta que haya otras chicas que tengan la oportunidad de vivir esta experiencia, pero sin buscarlo se me presentó la opción y sabía que si le decía que no me iba a arrepentir toda mi vida. Bendita decisión tomé porque si no, no había sido nunca la Reina del Carnaval”.

-Y, a modo de curiosidad, usted que se había presentado ya una vez vuelve a la gala con un diseño llamado Renacida…

“Renacida tiene mucho de mí porque sus colores son mis colores preferidos, el blanco y el rojo. Esos son mis colores y Jorge supo ponerme en situación. Cuando vi el primer boceto, lo que más me representó de ese traje es que era yo y tuve la sensación de que con ese traje me llevaría un triunfo”.

-Entonces lo tuvo claro desde el primer momento…

“No sé por qué, pero ese traje significaba triunfo para mí. Quizá porque ya me había presentado a otros certámenes que, curiosamente, los gané con un traje rojo y con un traje blanco. Me encajó muy bien el diseño”.

-Así le fue fácil encontrar esa química que tiene que haber entre candidata, diseñador y diseño…

“Sí, si no hay equipo… Presentarte por presentarte no tiene sentido y si te presentas es porque en realidad quieres ser Reina. Con Jorge fue una relación que fluyó muy bien desde el principio, nos llevamos muy bien, con la mirada nos lo decíamos todo, pensábamos de forma muy parecida, hemos sido muy afines. Entonces, independientemente del diseño del traje, la buena conexión entre diseñador y candidata tiene que existir siempre, creo que es la clave del éxito, más allá de todo lo que engloba ser candidata. Esto es lo que da el toque de distinción”.

-El proceso físico y mental previo también es fundamental para alcanzar el objetivo…

“Mucha gente no cree que las candidatas tengan que prepararse con tantos meses de trabajo porque es verdad que el diseñador se encarga de diseñar el traje junto a su equipo aunque muchas veces, como es el caso mío, la candidata también participa. Nosotras también tenemos que diseñarnos a nosotras mismas. Hay que ensayar y hay que preparar el cuerpo físicamente, pero también hay que trabajar psicológicamente. Pero bueno, yo acepté el reto y tuve que entrenar mucho, comer bien y desayunar con un vaso de leche con gofio todas las mañanas. Eso no lo he dejado”.

-Es que lo de la leche con gofio no es una leyenda…

“De verdad que no, hacía tiempo que no lo tomaba, pero me dijeron que lo comiera porque lo iba a necesitar… y hasta el día de hoy”.

-Ya tiene dos años de experiencia y ha sido Reina. ¿Qué le puede transmitir desde su posición a todas estas chicas que se presentan este año con la misma ilusión que tuvo usted en sus dos comparecencias como candidata?

“La ilusión de todas debe ser la de ser Reina del Carnaval, además de participar. Es que la experiencia se alarga porque no terminas cuando acaba el Carnaval. Las candidatas ya terminan, pero la reina lo sigue siendo e incluso este año ha habido actividad también para las damas de honor. Hemos estado juntas en muchos eventos, han tenido un protagonismo que también se merecen porque ellas también han sido premiadas”.

-Entonces esto ya no es tan hobby, esto ha sido un segundo trabajo para usted…

“Y tanto. Yo llevo una agenda donde he ido apuntando todo porque si no se me olvida. Han sido muchas cosas”.

– Y entre tanta actividad, ¿tuvo tiempo el año pasado de disfrutar del Carnaval en la calle?

“No, no lo disfruté. A mí me gusta el Carnaval dentro de un grupo de Carnaval. En la calle me gusta, por la noche me gusta, pero lo que más me gusta es una comparsa, por ejemplo. La esencia del Carnaval desde un grupo es espectacular, o siendo candidata. En mi caso el año pasado no pude salir porque además de la Cabalgata, el Coso… tenía unas invitaciones, unos actos y responsabilidades que cumplir y no salí porque quería disfrutar este momento a tope”.

-Claro, y si sale, se le complica…

“Si sales no lo puedes disfrutar porque vas a estar muerta, lo que tienes son ganas de acabar para llegar a casa descansar, así que, como voy a tener carnavales toda la vida y carnavales de Reina sólo voy a tener este, entonces decidí no salir”.

-Entonces este año tiene claro que va a salir…

“Según entregue el cetro… Creo que me merezco salir”.

-Va a ser usted otra Renacida…

“Sí, voy a renacer en el Carnaval en la calle, pero en la calle por la noche e incluso en el Carnaval de Día”.

-¿Ya tiene planificado su disfraz?

“Estoy viéndolo con mis amigas. No sé si tendrá algo que ver con las profundidades marinas o iremos con otro disfraz. Tenemos que decidirnos aún”.

“Le recomiendo a las candidatas que disfruten, porque se pasa rápido”

“A las candidatas de este año lo que más les recomiendo es que lo disfruten al máximo porque se pasa muy rápido”, reseñaba Carmen Lourido, descafeinado en mano, sentada en uno de los locales de la calle de La Noria. La todavía Reina del Carnaval explicaba que “el día de la Gala es muy emocionante y se trabaja mucho, pero de verdad que lo más bonito es el Coso, el Ritmo y Armonía y la Cabalgata. Eso les va a encantar porque ahí da igual que hayas ganado o no, ese es el verdadero premio, yo tengo las dos versiones. No quedé nada en 2017 y gané en 2018, pero ese Carnaval es muy bonito, cuando sales a la calle con tu equipo y das a conocer tu traje y ves que hay gente que viene desde fuera que se queda maravillada … es una sensación muy reconfortante”.