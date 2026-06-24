Tratamientos cardiovasculares de alta complejidad: cuando la cardiología va más allá del diagnóstico

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en España, pero los avances en cardiología han transformado radicalmente la forma de abordar las patologías más complejas. Hoy es posible tratar obstrucciones coronarias severas, arritmias complejas o determinadas cardiopatías estructurales mediante procedimientos mínimamente invasivos que ofrecen una elevada precisión diagnóstica y terapéutica, reduciendo además los tiempos de recuperación de los pacientes.
La cardiología moderna ya no se limita al control clínico de factores de riesgo como la hipertensión arterial o el colesterol. La incorporación de técnicas avanzadas de imagen cardiaca, procedimientos de hemodinámica y cardiología intervencionista, así como tratamientos especializados para las arritmias, permite ofrecer soluciones personalizadas a pacientes con enfermedades cardiovasculares de alta complejidad.
En este contexto, el Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Tenerife se ha consolidado como una unidad de referencia en el diagnóstico y tratamiento integral de patologías cardiovasculares complejas. Su actividad combina la atención clínica especializada con procedimientos avanzados dirigidos a pacientes que requieren técnicas diagnósticas y terapéuticas de última generación.
La unidad está integrada por los doctores Ángel Clemente, Juan Antonio González-Brito, Alejandro Sánchez-Flecha y Julio Miranda, especialistas con amplia experiencia en cardiología avanzada, cardiología intervencionista y abordaje de patología coronaria compleja. Gracias a un enfoque multidisciplinar y al acceso a tecnología de vanguardia, el equipo ofrece una atención altamente especializada orientada a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.
Hemodinámica y cardiología intervencionista: un pilar de la cardiología moderna
La hemodinámica ha supuesto una auténtica revolución en el tratamiento de numerosas enfermedades cardiovasculares. Gracias a esta especialidad es posible acceder al corazón y a las arterias coronarias. Se procede mediante catéteres introducidos a través de pequeñas punciones en los vasos sanguíneos, evitando en muchos casos procedimientos quirúrgicos más invasivos.
La Unidad de Hemodinámica del Hospital Quirónsalud Tenerife constituye una pieza clave dentro de la atención cardiovascular avanzada. Su actividad diagnostica y trata de forma precisa patologías complejas relacionadas con la circulación coronaria y actuar con rapidez ante situaciones que requieren una intervención inmediata.
La unidad destaca por su experiencia en el tratamiento de la cardiopatía isquémica y la enfermedad coronaria obstructiva. Estas son dos de las patologías cardiovasculares más frecuentes y con mayor impacto sobre la salud de la población.
La utilización de técnicas mínimamente invasivas ofrece importantes ventajas para los pacientes. Una menor estancia hospitalaria, una recuperación más rápida y una reincorporación temprana a la vida cotidiana son algunos de los beneficios.
Cardiopatía isquémica y enfermedad coronaria obstructiva
La cardiopatía isquémica es una enfermedad cardiovascular muy común. Se produce cuando disminuye el flujo de sangre al músculo cardiaco debido al estrechamiento o la obstrucción de las arterias coronarias.
Dentro de este grupo de patologías, la enfermedad coronaria obstructiva representa una de las principales causas de infarto agudo de miocardio y otros eventos cardiovasculares graves.
El diagnóstico precoz, la prevención cardiovascular y el tratamiento especializado son fundamentales para evitar complicaciones y preservar la función cardiaca. En este ámbito, la cardiología intervencionista desempeña un papel esencial al permitir actuar directamente sobre las arterias afectadas mediante procedimientos avanzados.
Angioplastia coronaria y colocación de stents
Uno de los procedimientos más habituales dentro de la cardiología intervencionista es la angioplastia coronaria.
Los especialistas localizan las obstrucciones presentes en las arterias coronarias y restablecen el flujo sanguíneo. Lo hacen mediante la implantación de stents, pequeñas estructuras metálicas diseñadas para mantener abierta la arteria y garantizar una adecuada circulación de la sangre.
La angioplastia transforma el tratamiento de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la circulación coronaria al ofrecer una alternativa eficaz y menos invasiva frente a otras técnicas tradicionales. Gracias a este procedimiento, muchos pacientes pueden recuperar la función adecuada de sus arterias coronarias con tiempos de recuperación significativamente menores.
El infarto agudo de miocardio: cuando cada minuto cuenta
El infarto agudo de miocardio constituye una de las principales urgencias cardiovasculares y requiere una actuación inmediata.
Cuando una arteria coronaria se bloquea por completo, el músculo cardiaco deja de recibir oxígeno y comienza a sufrir daños que pueden ser irreversibles si no se actúa con rapidez.
La disponibilidad de una Unidad de Hemodinámica especializada permite realizar procedimientos urgentes para reabrir la arteria obstruida y restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible. Cuanto menor sea el tiempo de actuación, mayores serán las posibilidades de preservar el músculo cardiaco y mejorar la evolución clínica del paciente.
Arritmias: diagnóstico y tratamiento especializado de los trastornos del ritmo cardiaco
Junto con la enfermedad coronaria, las arritmias cardiacas constituyen otra de las grandes áreas de especialización del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Tenerife.
Las arritmias aparecen cuando el sistema eléctrico del corazón deja de funcionar correctamente, provocando alteraciones en la frecuencia o en el ritmo de los latidos. Algunas pueden ser leves, mientras que otras requieren un diagnóstico cardiovascular preciso y un tratamiento especializado debido al riesgo de complicaciones asociadas.
Los síntomas más frecuentes incluyen palpitaciones, mareos, sensación de cansancio, dificultad para respirar o episodios de pérdida de conocimiento.
Entre las alteraciones más habituales se encuentran la fibrilación auricular, las taquicardias supraventriculares, determinadas arritmias ventriculares y los trastornos de conducción.
La experiencia del equipo en el manejo de las arritmias permite ofrecer una atención personalizada y adaptada a las necesidades de cada paciente.
Tecnología diagnóstica para el estudio del corazón
El diagnóstico de las arritmias requiere herramientas capaces de registrar el funcionamiento eléctrico del corazón con precisión.
El Servicio de Cardiología dispone de diferentes pruebas diagnósticas que permiten identificar alteraciones del corazón.
El Holter cardiaco registra la actividad eléctrica del corazón durante 24 o 48 horas mientras el paciente realiza su vida habitual. Facilita así la detección de episodios arrítmicos que podrían pasar desapercibidos en una consulta convencional.
El ecocardiograma transtorácico permite estudiar la estructura y la función del corazón. Mediante ultrasonidos, el ecocardiograma transesofágico aporta imágenes de alta resolución especialmente útiles en situaciones clínicas complejas.
Por su parte, la prueba de esfuerzo o ergometría ofrece información sobre la respuesta cardiovascular al ejercicio físico y ayuda a valorar determinadas arritmias y enfermedades coronarias.
Marcapasos: recuperar el ritmo adecuado del corazón
Cuando las arritmias se producen por alteraciones del sistema de conducción eléctrica y el corazón late más despacio de lo normal, puede ser necesario un marcapasos.
Estos dispositivos permiten corregir trastornos de conducción y bradicardias que pueden provocar mareos, fatiga intensa, síncopes o limitaciones importantes en la actividad diaria.
La implantación constituye una solución eficaz para recuperar una frecuencia cardiaca adecuada y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La experiencia del equipo en este tipo de procedimientos permite ofrecer un tratamiento seguro, personalizado y adaptado a cada situación clínica.
Un servicio de cardiología orientado a la excelencia asistencial
La cardiología actual combina experiencia médica, tecnología avanzada y procedimientos de alta complejidad para ofrecer respuestas cada vez más eficaces frente a las enfermedades cardiovasculares.
El Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Tenerife ofrece atención cardiovascular integral para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares complejas. Su actividad abarca desde la cardiología clínica hasta procedimientos avanzados para la cardiopatía isquémica, la enfermedad coronaria obstructiva y las arritmias cardiacas.
La combinación de profesionales altamente especializados, tecnología diagnóstica de última generación y tratamientos innovadores contribuye a mejorar el pronóstico, reducir el riesgo cardiovascular y favorecer una mejor salud cardiovascular para la población.