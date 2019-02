“Controlamos Muvisa para ayudar a los vecinos y pedir cuentas”

“No hay otra forma mejor de ayudar a los vecinos de Las Chumberas que tomar el control del Consejo de Administración de Muvisa, porque así podremos justificar el dinero que se ha destinado para la rehabilitación de las viviendas y, en consecuencia, buscar la manera de que se apruebe lo antes posible el nuevo convenio”. Así explicaba ayer a DIARIO DE AVISOS el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias en La Laguna, Santiago Pérez, los motivos que han movido a los grupos de oposición en el Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados a destituir el Consejo de Administración de la empresa municipal destinada a los temas de vivienda, Muvisa, tristemente de actualidad por la incapacidad de sus responsables a la hora de justificar el destino de los, aproximadamente, 25 millones de euros confiados a la rehabilitación de los inmuebles afectados por aluminosis en el popular barrio lagunero. Los nuevos responsables podrán así pedir cuentas, según señalaron.

A este respecto, hay que tener en cuenta que en Coalición Canaria (CC), hasta ahora responsable de Muvisa, solo han sido capaces de justificar unos 3,8 millones de euros de esos 25, e incluso tales justificaciones presentan carencias aún por resolver. “A nadie se le escapa que no pueden justificar esos 25 millones”, agregó Pérez, “ni, de ellos, los 12 remitidos desde el Gobierno de España”, sin lo cual no se puede firmar el nuevo convenio, imprescindible para dar al fin una solución a las 560 familias afectadas por una crisis habitacional que se remonta, aunque parezca mentira, a 11 años atrás. “Por todo eso, insisto, ante el reiterado incumplimiento de CC no nos quedaba otra que unir a los grupos de oposición para justificar el dinero y decirle a Fomento cuánto tendrá que reintegrar el Ayuntamiento de La Laguna ante la imposibilidad de justificar las subvenciones”.

En realidad, el objetivo de la oposición lagunera (que ayer viernes tomó el control de Muvisa gracias a los 15 votos sumados entre Unid@s se puede, Por Tenerife-Nueva Canarias, Ciudadanos, PSOE y los no adscritos Javier Abreu y Yeray González) es proponer a Fomento que renuncie a exigir tal reintegro por causas de interés general, un procedimiento que la legislación vigente permite si se cumplen los siguientes pasos: lo primero es, como se ha dicho, justificar lo justificable para saber a cuánto asciende el reintegro a Fomento por mor de la mala gestión municipal en Las Chumberas; luego se requiere el apoyo del Consejo de Estado en pleno para que, finalmente, el Gobierno de España renuncie a dicho reintegro (o, al menos, lo postergue) y así lo plasme en un real decreto que, como es sabido, podrá aprobar aunque ya se hayan disuelto las Cortes con vistas a las inminentes elecciones estatales.

Pero este cambio en los rectores de Muvisa tiene una interpretación política evidente: la dolorosa derrota sufrida ayer por Coalición Canaria, que hasta última hora trabajó por conseguir el apoyo de los concejales del Partido Popular y de Ciudadanos. En el primer caso lo consiguió, al parecer gracias a ese continuo apoyo del PP a CC en cuanto vienen las curvas, pero los coalicioneros fracasaron en su afán de atraer a su redil a la formación naranja, cuya líder lagunera, Teresa Berástegui, llegó a plantarse con un ultimátum frente a la denodada brega de CC en los despachos madrileños de Ciudadanos, finalmente estériles. Sin los dos votos de Cs, la votación de ayer hubiera terminado con empate a 13, dado que, como es sabido, Zebenzuí González (el concejal de los wasaps de corte machista) siempre apoya a Coalición, sus grandes valedores desde el escándalo que protagonizó a nivel de todo el país.

Ahora le queda a la oposición organizarse, para lo cual trabajará este fin de semana para que, este mismo lunes, se distribuyan las responsabilidades de Muvisa y, así, poner orden en unas cuentas cuya ausencia de justificación sigue oscureciendo el futuro de tantas familias de Las Chumberas.

Necesita ser más diligente que los anteriores responsables de la empresa municipal, pues mientras no se aclaren esos dineros, solo se puede seguir gastando si está en riesgo la seguridad de los ciudadanos o de las edificaciones, tal y como dicta la normativa actual.