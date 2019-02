El Barça desafina y deberá ganar en el Camp Nou

El FC Barcelona ha empatado este martes ante el Olympique de Lyon (0-0) en el Groupama Stadium, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un partido abierto con opciones para ambos equipos, pero más para un Barça que no afinó y deberá ganar en el Camp Nou con la amenaza de que los franceses, que recuperarán a Fekir, marquen.

Fue un partido bonito e intenso lleno de ocasiones pese a que el resultado no se moviera. El Lyon apretó en ciertos momentos y Marc-André Ter Stegen volvió a salvar un gol rival, pero el Barça tuvo más ocasiones, hizo lucirse a Lopes pero ni Leo Messi ni Luis Suárez, que sigue aciago en ‘Champions’ lejos de Barcelona, atinaron.

Queda todo abierto para la vuelta, donde el Barça volverá a apelar al Camp Nou para pasar a cuartos, y seguir con su buena racha en unos octavos donde sólo una vez ha sido eliminado. Pero el Lyon, pese a seguir sin ganar al Barça, sale reforzado ya que evitó el gol blaugrana y ahora serán ellos quienes, si marcan en el Camp Nou, obligarán a ganar a los de Ernesto Valverde.

El técnico blaugrana, por cierto, quitó a Ousmane Dembélé del campo para dar entrada a Philippe Coutinho, que tuvo una única ocasión en sus botas. Por contra, el galo fue una chispa constante en la banda, con varias ocasiones creadas y culminadas, aunque sin acierto. El que tampoco tuvieron Messi y, sobre todo, Luis Suárez.

Finalmente fue Sergi Roberto quien entró en el centro del campo en lugar del ausente Arthur, y tras ver una amarilla dejó su lugar a un Arturo Vidal que no pudo aportar llegada desde la segunda línea. El partido terminó con el Lyon aculado atrás, el Barça presionando pero sin juego vertical. Pases horizontales y demasiada paciencia para encontrar el hueco imposible.

No obstante, el Lyon empezó apretando arriba y Terrier, titular en el extremo zurdo, puso en aprietos a Ter Stegen en el minuto 9, obligando al meta a tocar un balón lo justo para que diera en el larguero y no fuera gol. Previamente ya había desviado a córner un tiro de la joven perla Aouar.

Notaron los galos la ausencia del sancionado Nabil Fekir, su capitán y referencia, hombre orquesta y hombre gol. Aún así, Memphis Depay fue una pesadilla con su movilidad y tuvo alguna que otra acción, pero el Lyon destacó más por su buena defensa zonal. Tuvieron ocasiones, sí, pero fueron de menos a más ya que el Barça, con el tiempo, se hizo con el control del balón y del partido.

Cuando el Barça se fue arriba tuvo ocasiones, hacia el final del partido, y aunque no fueran tan claras convirtieron a Lopes en el mejor hombre del partido para los de Bruno Génésio. Sin el meta luso, el Barça iría al Camp Nou con ventaja, seguramente, pero ahora deberán ganar o a empatar a cero e ir a prórroga. Eso sí, por lo menos no tendrán que remontar un resultado contrario.

FICHA TÉCNICA.

RESULTADO: OLYMPIQUE LYON, 0 – FC BARCELONA, 0 (0-0, al descanso).

ALINEACIONES.

OLYMPIQUE LYON: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndombele (Cheikh, min.84), Aouar; Traoré (Tousart, min.69), Depay, Terrier (Cornet, min.76); y Dembélé.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto (Arturo Vidal, min.81), Rakitic; Messi, Suárez y Dembélé (Coutinho, min.68).

ÁRBITRO: Cüneyt Çakir (TUR). Amonestó a Aouar (min.3), Dubois (min.33) en el Olympique de Lyon y a Sergi Roberto (min.80), Semedo (min.88) en el FC Barcelona.

ESTADIO: Groupama Stadium.

Valverde: “Esperábamos otro resultado, que es peligroso”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado tras empatar contra el Olympique de Lyon (0-0) en el Groupama Stadium que esperaba “otro resultado” porque el empate sin goles siempre es “peligroso” de cara a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones en el Camp Nou.

“Con el partido que hemos hecho esperábamos otro resultado, que es peligroso porque cuando marcas fuera siempre tiene otro valor, por eso lo hemos buscado tanto. Pero esperamos un gran ambiente en nuestro campo, que nos empujen porque va a hacer falta, la eliminatoria está ahí. Necesitamos dos grandes partidos, hemos hecho uno y vamos a ver el siguiente”, dijo.

“Si veo que mi equipo falla muchas ocasiones me fastidia, pero dentro de ese fastidio estoy muy tranquilo. Si veo que el contrario falla muchas ocasiones me pongo tranquilo porque veo que nos generan muchas ocasiones. Si las fallamos estoy ‘fastidiadillo'”, añadió el ‘Txingurri’ tras el 0-0 en Lyon.

En este sentido, Valverde recordó que lo intentaron de “todas la maneras posibles, el poder marcar, con cantidad de llegadas”. “Hemos concedido muy poco, sólo al principio en un par de llegadas de ellos. El fútbol es cuestión de juego, que lo hemos tenido, y de acierto, que no lo hemos tenido pero lo hemos buscado”, indicó.

“Solemos acertar en un porcentaje alto y hoy no ha podido ser peor el camino a seguir es este. Igual que el domingo nos fuimos 1-0, hemos tenido ocasiones y nos vamos con 0-0, al eliminatoria está abierta e intentaremos decidir allí con nuestra gente”, manifestó Valverde ante los medios.

“Hemos hecho muchísimas cosas bien. Sabíamos la ascendencia del partido y hemos estado solidarios, generando juego y muchas ocasiones y les hemos metido en el área. Del partido me ha gustado todo, estoy contento por el partido pero no por el resultado, con lo que hemos generado. Hemos tenido muchas llegadas y no hemos podido ganar, pero no es fácil hacerlo en ‘Champions’ fuera de casa, para todos, y queda un partido”, agregó.

“NO” HAY PREOCUPACIÓN CON LUIS SUÁREZ

Por otro lado, preguntado por el papel de Luis Suárez, que sigue negado cara a gol en la ‘Champions’, el técnico culé dijo que no está preocupado. “No, me preocuparía si no tuviera ocasiones de gol, lo que se le pide a un delantero. Siempre pelea y está ahí, siempre tiene ocasiones y si no las tiene las genera para los compañeros, es un dolor de cabeza para el rival. Luego, al acierto o no, es lo que hay que buscar”, comentó.

Por último, justificó su once inicial dejando fuera a Arturo Vidal en detrimento de Sergi Roberto. “Ellos tienen gente muy potente arriba, una posibilidad era que jugara Arturo, Aleñá o Sergi, porque es centrocampista. Tenía casi decidido que jugara Semedo, defensivamente nos ayuda muchísimo. Y Sergi podía asociarse con Leo y lo ha hecho muy bien”, finalizó.

Lenglet: “El resultado es un poco decepcionante”

El jugador del FC Barcelona Clement Lenglet aseguró que el resultado logrado este martes ante el Lyon (0-0) es “un poco decepcionante” después de haber tenido “muchas ocasiones de gol” en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

“El resultado es un poco decepcionante porque hemos tenido muchas ocasiones de gol, pero aún así creo que lo hicimos bien. No encajar goles siempre es bueno. Lo hemos intentando, pero su portero también ha hecho un buen partido”, indicó el central francés.

Además, Lenglet dijo que hicieron un “buen partido” pese al empate. “Pero nos faltó el gol, tenemos que meterla”, añadió. “Cuando hay tantas ocasiones es porque has jugado bien. La meteremos en el Camp Nou”, añadió el jugador culé