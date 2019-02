EL Betis, único equipo español que se queda en el camino

El Valencia CF ha accedido este jueves a los octavos de final de la Liga Europa, merced a una corta victoria por 1-0 en su estadio contra el Celtic FC, aunque sin demasiadas angustias y ampliando la ventaja de 0-2 lograda durante la ida en tierras escocesas.

Con ese aval que había conseguido en Celtic Park, el conjunto ‘che’ afrontó esta cita dando descanso, especialmente, a Rodrigo Moreno y a Denis Cheryshev. En pleno resurgir tras un mal desempeño en la primera mitad de curso, el Valencia dosifica con esmero su plantilla para cumplir objetivos en las tres competiciones donde aún está vivo.

Así, la Liga Europa apetece en Mestalla mientras no sea una tortura pasar de eliminatorias. Y a ello contribuyó un Celtic sin chispa y que se pegó un tiro en el pie antes del descanso; el lateral Jeremy Toljan fue expulsado por doble amarilla, en dos acciones casi seguidas y por sendas faltas en las que podía haber calculado mejor su ímpetu.

Hasta el intermedio, apenas se habían incordiado ambos equipos; pero entonces el Valencia olió sangre y apretó nada más volver de los vestuarios. Eso sí, faltaba concreción en una línea de ataque formada por Santi Mina y Rubén Sobrino, este último sustituido por el francés Kevin Gameiro mediada la segunda parte.

Un recambio que agitó a los valencianistas y acarreó el único gol del partido. Recibió la pelota el capitán Dani Parejo en línea de tres cuartos, sin marcaje cercano, y conectó un pase largo cruzado para la internada de Daniel Wass en el carril diestro.

Así, el interior danés le ganó la espalda a su defensor y de cabeza hizo una dejada para que Gameiro rematara de forma poco ortodoxa pero igualmente válida. El ariete galo envió el balón al fondo de las mallas con la rodilla, batiendo a un Scott Bain que en realidad tampoco había tenido demasiado trabajo.

Santi Mina merodeó el 2-0 en el minuto 88, con un derechazo con rosca a banda cambiada. Pero su lanzamiento se marchó por encima del travesaño y a renglón seguido hizo un testarazo que atajó Bain; esos dos fallos del delantero ‘che’ significaron, involuntariamente, la rendición de toda hostilidad.

Sin mordiente terminaron el partido los pupilos de Brendan Rodgers, que habían dominado la primera parte con posesión de balón aunque sin ocasiones en la segunda mitad. Incluso el joven surcoreano Kang-In Lee pudo haberles endosado un castigo mayor en el tiempo añadido, con un remate de cabeza que despejó Bain para evitar el 3-0.

FICHA TÉCNICA.

RESULTADO: VALENCIA, 1 – CELTIC, 0 (0-0, al descanso).

ALINEACIONES.

VALENCIA: Neto; Wass (Lee, min. 76), Garay (Coquelin, min. 23), Diakhaby, Lato; Ferrán Torres, Soler, Parejo, Guedes; Santi Mina y Sobrino (Gameiro, min. 68).

CELTIC: Bain; Boyata, Simunovic, Ajer; Toljan, Hayes; McGregor, Brown, Forrest (Edouard, min. 63), Christie y Burke (Johnston, min. 73).

GOLES:

1-0, min. 70: Gameiro.

ÁRBITRO: Deniz Aytekin (ALE). Amonestó con tarjeta amarilla a Diakhaby (min. 53) en el Valencia, y a Brown (min. 24) y Hayes (min. 58) en el Celtic; expulsó por doble amarilla a Toljan (min. 26 y 37) en el Celtic.

ESTADIO: Mestalla, 36.619 espectadores.

Marcelino: “Tuvimos ocasiones para marcar más goles”

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, se mostró “satisfecho” tras conseguir el pase a octavos de final de la Liga Europa y aseguró que tuvieron “ocasiones” para “marcar más goles” en la victoria por la mínima (1-0) ante el Celtic escocés.

“Estamos satisfechos de pasar la eliminatoria, aunque los primeros 35 minutos no me gustaron nada. Pero hay que pensar que es lógico cuando tienes un resultado tan favorable de 0-2 en el primer partido, que en el segundo aparezca en la mente esa relajación que nos pasó. El rival fue superior en ese tramo, pero, tras la expulsión, fuimos dominadores y tuvimos ocasiones para marcar más goles”, resumió Marcelino.

Preguntado por el rival de octavos, el técnico ‘che’ dijo que da igual que muestre sus preferencias. “No va a salir el que yo quiera pedir, además no conozco los rivales. Lo que sí tengo claro es que no me gustaría enfrentarme a un equipo español, nos conocemos mucho en la Liga. Y de los que están, bendito sea el que venga. Sea el rival que sea, en octavos vamos a tener ilusión por pasar la eliminatoria de la Europa League”, indicó.

Sin embargo, no todo fue alegría en la sala de prensa de Mestalla treas la lesión de Garay. “Desgraciadamente creo que lo vamos a perder para una temporada, es una baja importante. Me gustaría ser adivino, pero no lo soy y cuando tienes sólo dos centrales disponibles pones a los dos, no teníamos otra opción”, espetó.

“Son circunstancias que vienen así, tenemos un jugador sancionado y otro lesionado. Además, le daba importancia a este partido y no me arrepiento de haber tomado la decisión que jugara Garay. Intentamos evitar las lesiones, pero cuando llevas desde septiembre dos partidos por semana, lamentablemente, al final ocurre esto. Por el contrario, quizá podremos recuperar a Gabriel Paulista y a Rodrigo para el domingo en Leganés. Y ese partido es importante”, añadió.

Por último, el preparador valencianista también se refirió al joven Kang In. “Para ponerle tengo que quitar a un futbolista y ahora tengo seis jugadores de banda. Si merece jugar, jugará. Si creo que tiene más capacidad que otro compañero, se llame como se llame, jugará. Todo lo que nos puede aportar, bienvenido sea”, manifestó.

“El tiempo va determinando qué decisiones se toman, intentando siempre ser justo y sin mirar el carné de identidad. Por ejemplo, Ferran tuvo un proceso, fue entrando poco a poco y cada día está mejor. Eso es lo que hay que hacer con un jugador joven. ¿Cuántos clubes juegan con un chico de 18 años?, finalizó.

El Villarreal, con apuros

El Villarreal necesitó un gol de Pablo Fornals a diez minutos del final para llevarse el billete a octavos de final de la Europa League en su eliminatoria frente al Sporting de Portugal (1-1), un duelo muy equilibrado en el marcador pero siempre dominado por los castellonenses, que aprovecharon a la perfección la expulsión de Jefferson en el cuadro portugués a los cinco minutos de la segunda parte.

El equipo dirigido por Javi Calleja confirmó su recuperación este jueves pese a no ganar al Sporting. El empate fue más que suficiente para los amarillos, absolutos dominadores del partido y protagonistas de las mejores oportunidades. Sin embargo, el Villarreal tuvo que sufrir y no marcó hasta el minuto 80.

Cuando ya se atisbaba la prórroga, el conjunto español dio un paso al frente, hizo gala de su superioridad numérica y asestó el golpe mortal a los blanquiverdes, muy tímidos durante todo el encuentro pese al 0-1 de la ida. El plan de los lusos era esperar y salir a la contra, tal y como llegó su único gol en la eliminatoria.

Corría el minuto 45 y el Villarreal ya había avisado hasta en cuatro ocasiones. Funes Mori con un cabezazo, Moreno en un gol anulado por fuera de juego, el joven Miguelón con un tiro a la base del poste y Fornals con un lanzamiento desviado. Sin embargo, el primer gol del partido llevó la firma del Sporting.

El equipo de Marcel Kaizer encontró el petróleo en una acción aislada después de un fallo defensivo que dejó a Bruno Fernandes todo el campo contrario sin oposición. El centrocampista portugués recorrió casi 50 metros y tuvo fuerzas para marcar a Andrés con un disparo seco a media altura. El gol no cambió un ápice el plan del Villarreal.

Los de Calleja salieron igual en la segunda mitad y encontraron un alivio a los cinco minutos. Una segunda amarilla a Jefferson dio aire al ‘Submarino Amarillo’, que encontró más espacios ante el sometimiento a su rival. El Sporting defendió completamente hundido en su área y demostró que no atraviesa su mejor momento.

CAZORLA CAMBIA EL GUIÓN

Cuarto en la liga portuguesa, los lisboetas apenas crearon peligro en la segunda mitad. El Villarreal creció en su fútbol y terminó por minimizar a su rival con la presencia de Cazorla. El asturiano jugó la media hora final, pero bastó para construir la jugada del único gol para los suyos.

El cuero lo dirigió a Ekambi, también recién entrado, y éste se lo regaló a Fornals en el corazón del área. El castellonense puso el interior de su pie derecho e hizo estallar al estadio de la Cerámica. El Villarreal perdonó en las dos acciones siguientes, con un testarazo de Iborra y un mano a mano de Ekambi, algo que pudo haber levantado si Bas Dost hubiese marcado -sin rivales- en la última jugada del encuentro.

El segundo gol del Sporting no llegó y el Villarreal pudo celebrar el pase a octavos. El pase y algo más tras su tercera victoria consecutiva. Un punto de inflexión para afrontar el tramo decisivo de temporada y seguir cogiendo fuerza para abandonar los puestos de descenso en Liga.

FICHA TÉCNICA.

RESULTADO: VILLARREAL, 1 – SPORTING DE PORTUGAL, 1 (0-1, al descanso).

ALINEACIONES.

VILLARREAL: Andrés Fernández, Mario Gaspar, Llambrich (Cazorla, min.71), Víctor Ruiz, Pedraza, Trigueros, Javi Fuego (Iborra, min.63), Funes Mori, Raba (Ekambi, min.57), Fornals y Gerard Moreno.

SPORTING DE PORTUGAL: Salin; Borja, Coates, Jefferson, Ilori, Wendel, Gudelj, Ristovski (Phellype, min.83), Bruno Fernandes, Diaby (Raphinha, min.77) y Bas Dost.

GOLES:0-1, min.45, Bruno Fernandes. 1-1, min.80, Fornals.

ÁRBITRO: Pavel Kralovec (RCH). Amonestó con tarjeta amarilla a Bruno Fernandes (min.43) e Ilori (min.51) en el Sporting; y a Gerard Moreno (min.51) en el Villarreal. Expulsó por doble amonestación a Jefferson (mins.35 y 50) en el Sporting.

ESTADIO: Estadio de la Cerámica.

Calleja: “Nuestro pase a octavos ha sido justo”

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, calificó como “justo” el pase logrado a octavos de final de la Liga Europa tras empatar con el Sporting de Portugal (1-1) en el estadio de La Cerámica y destacó la superioridad de sus futbolistas respecto a los escoceses.

“Lo hemos conseguido. Nuestro pase a octavos de final ha sido de forma justa, ya que hemos sido superiores. Ha sido un gran partido y lo hemos tenido bastante controlado de principio a fin”, manifestó el técnico del ‘Submarino Amarillo’ en rueda de prensa.

“En la segunda parte hemos salido convencidos de poder pasar a la siguiente ronda. Hemos tenido paciencia para poder construir jugadas de peligro y ha venido la recompensa”, añadió Calleja, que agradeció la incursión de Santi Cazorla en la segunda mitad. “Es un lujo para nosotros, estoy muy contento de que esté aquí. Reúne todas las condiciones que a mí me gustan”, espetó el técnico.

Asimismo, el técnico madrileño alabó la actuación del resto del equipo. “Estamos fuertes y se está demostrando una mejoría día a día. Los resultados nos hacen tener confianza y seguridad en el trabajo. Como entrenador estoy muy orgulloso, veo al equipo mejor y trabajando duro diariamente. Sólo nos hacía falta que nos acompañasen los resultados”, aseveró.

Preguntado por el ambiente, el entrenador ‘groguet’ se deshizo en elogios hacia la afición. “Lo mejor es la sintonía que hay con la afición. Ha habido momentos que les necesitábamos y lo han dado todo. Todos tenemos que remar. Las emociones y los sentimientos nos han dado fuerza. Es un buen ejemplo y así tiene que ser hasta el final de la temporada”, finalizó.

Por último, Calleja fue cuestionado por el partido frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (domingo, 16:15 horas): “Vamos a cualquier campo y sabemos que vamos a competir y se lo vamos a poner difícil al rival. El equipo está entero físicamente y las recuperaciones entre partidos están siendo positivas. Veo al equipo con muchas variantes y posibilidades. El domingo vamos a dar un buen nivel. Estamos compitiendo muy bien y lo vamos a seguir haciendo en cualquier campo”, sentenció.

Adiós del Betis

El Real Betis dijo adiós a su aventura en la Liga Europa al caer en el Benito Villamarín ante el Stade Rennes (1-3) en la vuelta de dieciseisavos de final este jueves, de nuevo a remolque de los galos tras verse 0-2 a la media hora y esta vez incapaces de dar la vuelta a la eliminatoria en la segunda parte.

La temporada del regreso bético cinco años después a Europa terminó a las puertas del sorteo de octavos. Como en la ida, el Rennes castigó los descuidos del Betis, en dos zarpazos que no remontaron los de Quique Setién a pesar de la buena producción de Jesé, Canales y Lo Celso. Un golpe al irregular camino verdiblanco este curso, con el posible consuelo la próxima semana de sacar billete para una final de Copa del Rey.

De nuevo sufrió la revolución francesa el cuadro bético. Ya estaba avisado de la ida, pero el guion fue el mismo. Los de Setién quisieron tener el balón, pero no con la suficiente seguridad para impedir las carreras visitantes. Tampoco acertaron en la defensa del balón parado, que les hizo sufrir y encajar el primero de cabeza de Bensebaini. El Betis fue incapaz de frenar el golpe.

Los galos rompieron la posesión local y volvieron a la carga en una jugada sin oposición, hasta el disparo mordido de Sarr y el gol de Hunou en el segundo palo (2-0). El Betis volvía a verse dos tantos abajo como en el Roazhon Park, una historia que también repitió el 2-1 de Lo Celso. El argentino, Jesé y Canales lo fabricaron, después de pequeños avisos a la espalda de la defensa rival.

La calidad en la media punta devolvió a la eliminatoria al Betis y encerró en la reanudación a los galos, sin la frescura del primer tiempo ni las carreras de Sarr o Niang. Loren tuvo un par de remates, Canales y Jesé lo intentaron también en dos bonitas jugadas. El jugador cedido por el PSG recordó sus mejores tiempos, pero se le resistió el gol en pleno asedio y despliegue de regates.

El meta Koubek era claramente el mejor del Rennes, salvando a un equipo asfixiado de correr detrás del balón. La entrada de Sergio León y Lainez, el autor del 3-3 en el descuento de la ida, no terminó de encontrar la llave del gol. Mientras, los galos si gozaron de refresco en sus cambios y tuvieron la sentencia hasta que la logró Niang en el 94′. El Betis piensa ya en Mestalla, buen alivio de ganar al Valencia por la final copera del Villamarín.

FICHA TÉCNICA.

RESULTADO: REAL BETIS, 1 – STADE RENNES, 3. (1-2, al descanso).

ALINEACIONES.

REAL BETIS: Joel; Mandi, Bartra, Sidnei; Joaquín (Emerson, min.89), Carvalho, Sergio Canales, Guardado (Lainez, min.78); Lo Celso, Loren y Jesé (Sergio León, min.69).

STADE RENNES: Koubek; Traoré, Mexer, Da Silva, Bensebaini (Zeffane, min.78); Niang, Grenier, Bourigeaud (Gelin, min.76), Sarr; Hunou (Romain, min.84) y Ben Harfa.

GOLES:

0-1, min.22, Bensebaini.

0-2, min.30, Hunou.

1-2, min.41, Lo Celso.

1-3, min.94, Niang.

ÁRBITRO: Viktor Kassai (HUN). Amonestó a Sidnei (min.35), Carvalho (min.75) y Joaquín (min.79) por parte del Betis. Y a Niang (min.58), Traoré (min.82) y Zeffane (min.92) en el Rennes.

ESTADIO: Benito Villamarín, 44.316 espectadores.

Ingleses e italianos, peligros de un sorteo puro para Sevilla, Valencia y Villarreal

El cuartel general de la UEFA en Nyon (Suiza) acogerá este viernes (12.00 horas) el sorteo de los octavos de final de la Liga Europa, sin cabezas de serie ni protección de país, y al que el fútbol español concurre como el más representado de todo el continente con la presencia de Sevilla FC, Valencia CF y Villarreal CF.

En la parada de dieciseisavos, quedó eliminado el Real Betis tras su cruce con el Stade Rennais. Pese al buen 3-3 cosechado para la ida en tierras francesas, un mal inicio en el choque de vuelta condenó a los verdiblancos a una remontada que nunca llegó (1-2), desesperando a un estadio Benito Villamarín que se había deleitado en rondas anteriores.

De esta manera, el conjunto bético se quedó sin un hueco entre los 16 clubes que sobreviven en esta competición. Junto a los tres de LaLiga Santander, en el bombo también hay ‘gallitos’ como Arsenal y Chelsea, de la Premier inglesa, junto a Nápoles e Inter de Milán, de la Serie A italiana.

Los ‘nerazzurri’ se deshicieron con facilidad del Rapid de Viena, endosándole un marcador global de 5-0 y ya sin Mauro Icardi en sus filas, apartado de manera oficiosa por el entrenador Luciano Spalletti. Por su parte, el equipo napolitano le hizo un 5-1 de global en su eliminatoria contra el FC Zürich.

Evitar a los dos ingleses y a los dos italianos sería buena noticia para los equipos de LaLiga, pero incrementaría las posibilidades de ver un duelo ‘fratricida’. Además, teóricamente un peldaño por debajo, cruzarse con el Benfica también suena peligroso; los lisboetas fueron repescados para este torneo tras haber quedado tercero en su grupo de la Liga de Campeones, por detrás del Bayern y del Ajax.

Junto al propio Valencia, al Nápoles y al Inter, el cuadro lisboeta es de los pocos repescados que todavía siguen en liza. Y es que Brujas, Galatasaray, Shakhtar Donetsk y Viktoria Plzen no han pasado la criba de adaptarse a la segunda competición continental después del habitual parón navideño.

Los largos viajes a Rusia o a Ucrania, en caso de emparejamiento con Zenit de San Petersburgo, FC Krasnodar o Dínamo de Kiev, poco apetecen en un calendario siempre apretado al final del invierno. Por ello, a priori las ‘cenicientas’ son el Eintracht de Frankfurt y Dínamo de Zagreb, de cara a una ronda cuyos duelos de ida serán el 7 de marzo y los de vuelta el 14 de marzo.

EQUIPOS EN EL BOMBO.

SEVILLA (ESP)

Zenit (RUS)

Benfica (POR)

Arsenal (ING)

Dínamo de Kiev (UCR)

Rennes (FRA)

Krasnodar (RUS)

Slavia de Praga (RCH)

Inter de Milán (ITA)

VILLARREAL (ESP)

VALENCIA (ESP)

Eintracht de Frankfurt (ALE)

Chelsea (ING)

Nápoles (ITA)

Salzburgo (AUT)

Dínamo de Zagreb (CRO)