El contratenor Carlos Mena y The Disfonik Orchestra llevan al Auditorio su fusión de clásico y jazz

El Auditorio de Tenerife programa un concierto del contratenor Carlos Mena y The Disfonik Orchestra. Under the shadow es el título de la propuesta musical que ofrece el intérprete y la formación, que podrá escucharse el 2 de marzo a las 19:30 horas en la Sala de Cámara del centro cultural dependiente del Cabildo. Las entradas ya están a la venta.

La música que propone The Disfonik Orchestra parte de un encuentro íntimo entre la música clásica y el jazz. Algunas de las más bellas piezas del repertorio clásico han sido cuidadosamente seleccionadas y arregladas con delicadeza para una formación de jazz como The Disfonik y expuestas por una distinguida voz clásica de contratenor, la de Carlos Mena. Además de la de Mena, en este concierto en Tenerife también sonará la voz de la intérprete Ghalmia Senouci (alto).

The Disfonik Orchestra es una banda fundada por Jacques Beaud, formada por siete músicos profesionales provenientes de diferentes horizontes musicales, todos liderados por fuertes experiencias musicales, conectados en una idea única: la música. La orquesta estará compuesta por Juan Munguía a la trompeta, Matthieu Roffè al piano, Salvatore Reitano al teclado, Marc- Olivier Savoy a la batería y el propio Jacques Beaud al bajo eléctrico.

Carlos Mena se formó en la Schola Cantorum Basiliensis de Basilea, con sus maestros Richard Levitt y René Jacobs. Su intensa actividad concertística le ha llevado a las salas más prestigiosas del mundo como: Konzerthaus de Viena, Filarmónica de Berlin, Teatro Colón Buenos Aires, Alice Tully Hall del MET de Nueva York, Kennedy Center de Whashintong, Berliner Philarmoniker, Suntory Hall y Opera City Hall en Tokyo, Osaka Symphony Hall, Sydney Opera House, Concert Hall de Melbourne.

Ha interpretado la ópera Radamisto de Händel (rol de Radamisto) en la Felsenreitschule de Salzburgo, en la Dortmund Konzerthaus, en la Musikverein de Viena, en la Concertgebouw de Amsterdam y Bellas Artes de Ciudad de México; Orfeo de Monteverdi (Speranza) en la Festwoche de Innsbruck y en la Staatsoper de Berlín; Il Trionfo de Händel (rol Disinganno) en la Grosses Festspielhaus de Salzburgo; y Europera 5 de J. Cage en el Festival de Flandes.

Mena está interesado en el repertorio de lied y en el contemporáneo, estrenando varias obras de compositores como José María Sánchez-Verdú, Gabriel Erkoreka y Alberto Iglesias. También ha dirigido a la Orquesta Sinfónica Portuguesa, Orquesta Ciudad de Granada y Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias con obras de Haendel, Bach y Mozart.

Actualmente es director musical y artístico de la Capilla Santa María promovida por la Fundación Catedral Santa María de Vitoria y dirige programas desde la Edad Media hasta el Clasicismo en festivales nacionales e internacionales.

Las entradas pueden adquirirse en los canales habituales de Auditorio de Tenerife: en taquilla de 10:00 a 19:30 horas, de lunes a sábado, a través de www.auditoriodetenerife.com o por teléfono en el 902 317 327. Los descuentos habituales de Auditorio están disponibles para este concierto, así como los de grupos, recientemente incorporados.